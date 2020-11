El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, cargo hace unos días contra el Estado Español aprovechando que se encontraba la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von Der Leyen en la conferencia de presidentes autonómicos. No dudo en aprovechar la ocasión para reivindicar el referéndum y denunciar la inhabilitación del presidente Quim Torra. Insto a la presidenta a buscar soluciones al conflicto catalán, exigiendo un referéndum de secesión y defendiendo la libertad de los presos políticos; Aragonés se olvidó de mencionar que el referéndum secesionista no tenía cabida dentro de un pis soberano como es España, y desde luego asegura erróneamente que Cataluña es un país europeo; todo esto viene a confirmar que tanto el señor Aragonés, como los independentistas, continúan sin tener claro el significado de los vocablos "NACION Y NACIONALIDAD". Veamos ambas palabras; la nacionalidad, entendida como consecuencia y sentimiento de una comunidad cultural es algo muy antiguo, aunque es durante la Edad Moderna que se ira consolidadando de la mano de los nuevos "Estados Nación". Quizás se pueda decir que es una cohesión interna, frente a una dominación externa; sin embargo a finales del siglo XIX Pierre Vilar ya lo definio como una colectividad humana que tiene como hecho fundamental a una nación; pero esta idea de nación, no se reduce a un significado esencialmente cuantitativo y geográfico como la de pueblo, ni a una noción sentimental como la de patria. Tenemos que analizarla como una realidad sociológica y dinámica; sin embargo no está recogido en la Constitución Española la transmutación de la nacionalidad, entidad socio cultural, en un Estado nacional. Ante estas circunstancias podemos citar otros casos como el de Alemania que elaboraron de la mano de filósofos como Herder, que planteaba el derecho de los pueblos a vivir bajo su propia identidad, nación, pueblo o volkstum, sin embargo habría que distinguir entre movimientos unitarios, como es el caso que nos ocupa, o disgregadores como es el Austria. Asi pues la idea de nación y nacionalidad son dos topónimos con una antigüedad desde la Edad Moderna, donde la palabra nación designa una unidad lingüística, geográfica y estatal, pero nunca hasta el XIX adquirió junto con la de nacionalismo el impulso que hoy ha imprimido al proceso histórico.