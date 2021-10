¿Naturaleza o medio Ambiente?

Suelo hacer esta pregunta de examen: ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de Naturaleza y Medio Ambiente? Reconozco que es difícil evaluarla, ya que, desde las obviedades hasta los razonamientos filosóficos hay un gradiente de respuestas posibles difícil de calificar. Sin embargo, me gusta hacerla porque pienso que, al responder, los estudiantes movilizan todos los conocimientos que han adquirido a lo largo del grado en Ciencias Ambientales. Espero, además, que a la salida del examen hagan reflexiones individuales y colectivas cuando se preguntan ¿tú qué has contestado? En realidad, lo que busco es que demuestren un nivel de argumentación que evidencie su madurez profesional. Conviene que nuestros egresados manejen bien ambos conceptos si queremos transitar hacia la tan deseada sostenibilidad. Habitualmente usamos ambos términos como si fueran sinónimos, y empleamos expresiones como "proteger la naturaleza" o "respetar el medio ambiente" como si estuviéramos hablando de lo mismo, pero no es así. Desde que en el siglo XIX Humboldt o Darwin describieran patrones repetitivos en la ubicación de plantas y animales relacionados con los factores ambientales (clima y suelo fundamentalmente), hemos configurado el ideal colectivo de Naturaleza para referirnos al conjunto de objetos que configuran el mundo físico y la vida en general (especies y rocas, los elementos que los componen, y su agrupación en ecosistemas). El concepto de Medio Ambiente llegó mucho más tarde para incorporar a la realidad que nos rodea, los efectos de la intervención humana sobre esos objetos naturales. El matiz de la intervención no es baladí. A partir de la revolución industrial, nuestra capacidad de alterar los ecosistemas no ha hecho más que crecer. Ante tal impacto, algunos pensadores se preguntan si realmente sigue existiendo la Naturaleza, y eso da una idea del enorme desafío ético y científico al que nos enfrentamos. Para acabar, aclararé que lo que necesitamos proteger y respetar es la Naturaleza, mientras que lo que hemos de gestionar es el Medio Ambiente. Somos parte de ambos sistemas, como especie biológica estamos sujetos a los procesos evolutivos y ecológicos que caracterizan a la Naturaleza, mientras que como ente social somos responsables de la "salud" del Medio Ambiente. En todo caso, si nos "comprometemos" con el Planeta estaremos atendiendo a nuestras dos identidades.