PENSIONES Y BIENESTAR

Después de la segunda Guerra Mundial Europa decidió tomar una senda intermedia y dejó a un lado el modelo de EEUU y el comunismo de la URSS.

Funcionó en gran parte por la ayuda americana y por no tener que hacer frente a gastos militares elevados.

Ese estado del bienestar lentamente construido se encuentra ahora gravemente amenazado. La dificultad para mantener el sistema de las pensiones es su manifestación más seria. Pero en vez de abordarlo no vemos más que miradas evasivas o propuestas absurdas. No sirve el aumentar los impuestos por el riesgo de que quienes trabajan piensen que les merece la pena ganar menos o cobrar el paro. Ni vale seguir metiendo la deuda bajo la alfombra para luego decir que la culpa fue de la economía mundial.

Tampoco sirve tener más hijos o recibir más emigrantes para que hagan el desagradable trabajo heterosexual de engendrarlos, esa tarea de la que algunos nuevos cargos quieren ahora liberar a los hispanos. No se tienen hijos porque el futuro es incierto, los sueldos no dan más que para subsistir y los trabajos no son compatibles con el trabajo que exige educar a un niño. Proclamar la natalidad o traer más emigrantes como remedio es otra forma de mentir a los ciudadanos. Entre otras cosas porque revela una actitud clasista. Ni los jóvenes del futuro ni los emigrantes van a tener una mentalidad diferente a la nuestra y sus proyectos vitales no van a pasar por trabajar para pagarnos las pensiones.

La única solución es combatir las causas del paro y mejorar los ejes sobre los que se mueve nuestra economía. Ese es nuestro talón de Aquiles, lo que descuadra las cuentas de la seguridad social y el balance de las pensiones. No podemos tener una tasa de paro cuatro veces superior a la de otros países avanzados. O cambiamos el modelo productivo y educativo o ¿para qué queremos más niños o más emigrantes? ¿Para tener más parados el día de mañana o más empleados en trabajos que solo sirven para subsistir?

La oscuridad puede llegar pronto para el estado del bienestar, tanto para los que cotizan como para los que viven de una pensión. Y lo más increíble es que vayan a romper el único proyecto común que se ha mantenido en Europa en nombre precisamente del estado del bienestar o por ganar unas elecciones. A eso va a llegar la mentira que invade todo.