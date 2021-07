La crisis económica y social de la COVID19 ha supuesto un durísimo golpe para la sociedad almerienses, andaluza y española. A las dificultades sanitarias se la ha unido una serie de problemas como el desempleo de larga duración, la exclusión social y la pobreza. Según el último informe del INE, la pobreza extrema aumentó en nuestro país al 7% de la población.

Este dato no es el único preocupante: a este 7% debemos sumarle que el 26,4% de la población está en riesgo de exclusión social y pobreza. Estos datos podrían ser peores si el Gobierno de España no hubiera puesto en marcha los ERTEs o el Ingreso Mínimo Vital. Lamentablemente, tener trabajo reduce la posibilidad de terminar en situación de vulnerabilidad, aunque no la elimina. Se hace urgente el trabajo conjunto entre administraciones para combatir este grave problema social.

Si nos centramos en nuestra ciudad, los datos son también alarmantes. Tal y como llevamos alertando desde el PSOE, 3 de cada 10 almerienses están en riesgo de pobreza y exclusión social, algo que se agrava cuando analizamos los datos de pobreza infantil y juvenil, en el que 4 de cada 10 se encuentran en esa situación. Además, los datos de paro a junio de 2021 sitúan el desempleo en el 21.74%, es decir, 21.962 almerienses están paro. Somos la tercera capital de España con la tasa de paro más alta tras Las Palmas de Gran Canarias y Málaga. Un dato relevante que influye a la hora de realizar este estudio.

Tendimos la mano al alcalde para que los presupuestos de 2021 ayudaran a paliar esta situación en nuestra ciudad. Le exigimos solo dos cuestiones que eran urgentes para el PSOE: un Plan de Empleo Municipal y otro de lucha contra la pobreza.

El alto índice de pobreza infantil se encuentra ubicado en muchos de nuestros barrios más tradicionales. Es por ello que los socialistas llevamos años reclamando al alcalde la puesta en marcha de estos planes, pero la falta de interés, la desidia y la incompetencia de equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento ha sido la política habitual en esta materia.

La última negativa del alcalde a poner coto a este problema ha sido rechazar nuestra propuesta para una "Estrategia de empleo y emprendimiento juvenil" el pasado 2 de julio. Los cifras de paro y pobreza es un dato que quitaría el sueño a cualquier gobernante comprometido con su tierra y que quiera verla prosperar.