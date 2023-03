Podemos apuesta por VOX

Una nos advierte y hasta parece que nos amenaza, con ese tono vehemente y regañón que la caracteriza, que a partir de ahora va a tocar hablar del placer sexual de las mujeres, sin especificar si en sede parlamentaria, en las juntas de vecinos o en el bar de la esquina, ya concretará; otra, diputada ella y actuando de portavoz parlamentaria del grupo, tacha de "puñado de fascistas" a los socialistas por querer reformar la famosa ley del 'sólo sí es sí'; hay una tercera, ministra también como la primera, que llama 'empresa pirata' a Ferrovial y tilda de capitalista despiadado y usurero al presidente de Mercadona… Supongo que tanto enfado e irritación obedecerá a tener que compartir mesa, la del Consejo de Ministros, con unos fascistas: que te vean todo el día en su compañía las encoleriza mucho. Es comprensible, pero... ¿por qué no rompen con ellos de una vez? Luego hay otra, la número 2 de la ministra catedrática en Sexología Avanzada para Mujeres, que anda todos los días soltando barbaridades sin descanso: tan pronto habla de un juguete sexual femenino que sirve para matar fachas (que no lo lleven a ninguna reunión de los martes del Gabinete, a ver si vamos a tener un disgusto), como se muestra muy contrariada porque un alto porcentaje de las féminas prefieran la penetración a la autoestimulación, pues para ella "los hombres de este país son bastante violadores", no sé si Tezanos habrá preguntado alguna vez si somos poco, bastante o mucho, o si no sabemos/no contestamos… Sí, hay un asombroso descarrile mental de estas cuatro o cinco señoras que representan a todo un respetable segmento de votantes (si yo fuera uno de ellos, abochornado, no sabría dónde esconderme). Pero uno cree, o quiere creer, que ellas no son así, o no tan así, que siguen un plan, sobre todo la célebre número dos de la uno, ésa que se fotografía sonriente con las que gritan que la madre de Abascal tenía que haber abortado, ¡marchando doscientos mil votos para Vox! Uno cree que el motivo de este caudal de majaderías es que Pablo Iglesias ha decidido que gane Vox, fifty fifty con el PP, y que se fastidien los fascistas del PSOE y, sobre todo, Yolanda Díaz. Morir matando, que se dice. Además de que él crece gracias a Abascal, y viceversa.