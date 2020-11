Presupuesto municipal

La Llegado el último trimestre del año toca trabajar en la elaboración de un proyecto de cuentas públicas con el que da comienzo el ciclo presupuestario. En este sentido se hace necesaria la planificación de los ingresos y los gastos de cualquier entidad, convirtiéndose este presupuesto en una herramienta fundamental como marco jurídico y financiero de planificación de la actividad y el funcionamiento de todo ente público. Tras haber mantenido conversaciones informales y tomas de contacto con distintas áreas del gobierno municipal de nuestra ciudad, he podido comprobar que existe unanimidad en que la prudencia y la responsabilidad deben ser criterios esenciales para la elaboración, diseño y negociación de los presupuestos municipales del año 2021. Tampoco hay discrepancias respecto a que se precisan partidas para ayudar al comercio, a las familias y a aquellos que han perdido su medio de vida. Todo ello es indudable. La apuesta estriba entonces en tratar de atisbar en qué debemos centrarnos una vez consigamos superar esta maldita crisis con fuerzas renovadas. Evidentemente la capacidad de influir ostentando condición de no adscrito en estos presupuestos es poco significativa, pero que nadie tenga duda que voy a poner todo mi empeño, como el resto de concejales de la corporación, para que podamos disfrutar de unas cuentas públicas municipales coherentes y necesarias para la recuperación económica y el interés de nuestra ciudad. Por mi parte creo prioritario centrarnos en dos cuestiones fundamentales: garantizar unos servicios públicos esenciales y de calidad, y revitalizar la actividad comercial y económica. Y para ello se hacen necesarias actuaciones que aumenten nuestra oferta patrimonial, cultural y deportiva, para atraer tanto a visitantes como a inversores. ¿Cómo es posible que el turista que acude a nuestra provincia no pase apenas noche en nuestra ciudad, y sin embargo en Roquetas de Mar o en Níjar, así como otros términos municipales anejos, rebosan vitalidad en determinados meses del año? Para poder ofertar lo que tenemos, tenemos primero que saber de qué disponemos y segundo, cómo potenciarlo y darlo a conocer. El otro día vi una noticia sobre la inauguración en un museo en Málaga de una muestra curiosísima (malaga patterns, una identidad visual para la ciudad) sobre distintas piezas que adornaban las calles, como baldosas antiguas o señalizaciones, que si bien permanecen a la vista y encierran historias curiosas, apenas advertimos en su presencia. Un ejemplo aquí: la tan famosa sirena que el grupo municipal Podemos ha solicitado restaurar, y que es obra de Cruz Novillo. Y contamos también con espléndidos profesionales que se dedican a promocionar de manera incansable la cultura de Almería. Tenemos cultura que transmitir, tenemos cosas que ofrecer. Empecemos.