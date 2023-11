He de reconocerle al Partido Popular una enorme habilidad para pasar por nuevo un gobierno que en realidad es reacondicionado, a pesar de que sale más caro, y que suma a sus espaldas ya cinco años generando expectativas que nunca cuajan. Si cuando no falla una cosa, falla otra o todas a la vez, es que el producto es malo. Dicho de otro modo: lo que te han vendido no vale, así de claro.

Se dice pronto, pero Juanma Moreno ha aprobado ya cinco presupuestos para Andalucía- y los andaluces, se sobreentiende- presentándose en cada uno de ellos como un presidente que acaba de llegar. Por eso, es muy habitual escucharle a él y a sus consejeros y consejeras referirse de manera permanente al pasado para excusar el presente y magnificar un futuro supuestamente esperanzador que, como todo el mundo ha podido comprobar, nunca ha llegado, salvo para los más acaudalados.

El Gobierno andaluz del PP ni es austero ni buen gestor ni cumple sus compromisos. A pesar de tener más cargos que nunca, solo había ejecutado en Almería el 6,2% de las inversiones previstas en los presupuestos de 2023 a finales del mes de septiembre. Esto quiere decir que la gran mayoría de las obras incluidas no han visto ni verán ni un solo rayo de luz este año. Sin embargo, su derroche en autobombo para tapar los agujeros de esa mala gestión ya supera los 192 millones de euros; la mayor cantidad que se ha destinado a publicidad institucional en toda la historia.

Con estos precedentes, es muy difícil creerse los presupuestos que Juanma Moreno y su equipo de magos de Hogwarts han elaborado entre las paredes de San Telmo para 2024. Sobre todo, si tenemos en cuenta que han engordado las cifras de manera ilusoria para que Almería crea que las inversiones son mayores que las del curso anterior. Para ello, han diseñado un plan infalible: incluir millones de más que no se van a gastar en obras como las del hospital de Roquetas o en las del soterramiento.

Estos presupuestos trucados que nos presenta el Gobierno andaluz no responden a las necesidades que tienen los almerienses y las almerienses. No contribuyen a la mejora de la sanidad pública, que el PP plantea ya a pecho descubierto dejar en manos de la privada, ni prevén la ejecución de las infraestructuras educativas pendientes para bajar ratios y suprimir barracones o las medidas necesarias para eliminar las listas de espera de la dependencia.