Reconquista de la línea de mar

Cada vez es más evidente que el Proyecto Puerto Ciudad es una iniciativa objetivamente buena para Almería. Una idea que va a recuperar para para nuestra ciudad décadas vividas de espaldas al mar y que constituye una oportunidad única para Almería, igual que lo ha sido en aquellas otras ciudades en las que se ha realizado, como Bilbao, Alicante, Málaga, o Cartagena. Es una ocasión única que no podemos desaprovechar, y por eso creo que no estamos ante un proyecto teórico, ni una apuesta filosófica, ni un corta y pega de teorías urbanísticas ensambladas con motivo de una cita electoral. No es una ocurrencia. Tampoco es un proyecto político. Es un proyecto estratégico nunca puesto en marcha hasta ahora para Almería. En este sentido, la presentación de las conclusiones de la primera fase del Masterplan del proyecto Puerto-Ciudad, en un acto celebrado hace unos días por la Fundación Bahía Almeriport y con la presencia del Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, Junta de Andalucía, Cámara de Comercio, empresarios y medios de comunicación, sentó las bases del concepto que se desarrollará en la actuación que pondrá en marcha la UTE 'Junquera Arquitectos-MC Valnera'. Y de este modo Almería reconquistará la franja litoral que va desde el faro de San Telmo hasta el Muelle de San Miguel, liberando una superficie de suelo similar a la que hoy ocupa el Casco Histórico. Como dijo el arquitecto Jerónimo Junquera, estamos ante una oportunidad única para una ciudad que quiere "tocar el agua". Entre las reflexiones expuestas para un proyecto ambicioso e ilusionante, el equipo redactor destacó la creación de una "vía amable" que transcurriría en paralelo al Parque Nicolás Salmerón, propiciando un acceso independiente al Puerto desde la autovía; la prolongación de la Rambla hasta el muelle de levante a través de un parque elevado que podría habilitarse para la recepción de cruceros, así como para albergar usos culturales y una nueva playa urbana aprovechando la estructura del Cable Francés como una nueva zona de esparcimiento. Un conjunto de actuaciones que, de acuerdo con las primeras estimaciones rondaría los 250 millones de euros. Se trata, en definitiva, de un nuevo paso en firme hacia un proyecto que ya nadie va a parar en el sueño de la ciudad por reconquistar su línea de mar. Es el tiempo de actuar todos juntos, sin más interés de procurar generar la mejor Almería posible para todos.