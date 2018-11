Salud de bandera

Durante esta campaña electoral algunos de los argumentos esgrimidos por nuestros contrincantes, por otras formaciones políticas, me han erizado el vello. Lo he de reconocer. Dejando a un lado el cantado caso de Pablo Casado para el que la Junta de Andalucía no había ni empezado el hospital Materno-Infantil -a saber quién asesora al líder nacional del PP-, otras cuestiones me hacen igualmente dudar de la capacidad de gestión, de diálogo y de entendimiento que tienen nuestros adversarios. Los jóvenes del PP proponían hace bien poco que la ciudadanía escogiera especialista libremente. Bueno, libremente, no. Lo que los infantes del PP no dicen es que lo que esto esconde de una privatización de la sanidad, de que pueda acudir al mejor especialista quien tenga la billetera llena. El resto, que somos la inmensa mayoría, iríamos a una sanidad pública escasamente financiada si gobierna el PP, porque ya lo están diciendo entrelíneas.

Afortunadamente, con un Gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo estamos absolutamente saludables y a salvo. Actualmente, ningún profesional sanitario pide la cartera a ninguna persona de las que acuden a un centro de salud, ambulatorio u hospital público perteneciente al SAS. Nuestra sanidad andaluza, gracias al PSOE, es y seguirá siendo mientras sigamos gobernando pública, universal y gratuita. Y ese encuentra al máximo nivel. Está considerada como una sanidad de primera y la vanguardia en innumerables cuestiones, como son su cartera de servicios que se amplía pensando en quienes más lo necesitan. Recientemente, ha sido con el sistema Flash para menores diabéticos, que ya no se tendrán que pinchar hasta ocho veces al día para medir su glucosa.

Tenemos los mejores profesionales sanitarios que realizaron en su momento un esfuerzo que siempre les agradeceremos y quienes ahora están viendo cómo recuperan sus derechos de la mano del Gobierno de Susana Díaz. Tenemos las mejores infraestructuras que son patrimonio, puesto que son de todos y todas. En la provincia contaremos en breve con un Hospital Materno-Infantil de referencia y un edificio de consultas externas en Torrecárdenas; actuaciones que suponen una inversión de 43 millones de euros. La Junta construirá en Roquetas de Mar el segundo hospital para poniente con 30 millones de euros, y se amplían, modernizan y levantan nuevos centros de salud en todas las comarcas atendiendo a toda la población por igual viva donde viva, tenga lo que tenga y sea quien sea.