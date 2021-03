Tardeo pa los nenes, tardeo pa las nenas

Ni franceses, ni italianos, ni alemanes. Los que están llenando mi calle estos primeros días de Semana Santa son los almerienses. Mientras nos quejamos de que los extranjeros tienen vía libre para pegarse fiestones estas vacaciones en España mientras nosotros no podemos ni ir a Granada a ver a nuestro primo, no nos aplicamos el cuento y seguimos pasándonos las medidas de seguridad por el arco del triunfo. El alboroto que entra por mi ventana me recuerda a los buenos tiempos de la Feria del Mediodía. Un tardeo en toda regla como si no hubiera un mañana. Bares hasta la bandera. Grupos de un millón de personas estratégicamente colocados en varias mesas separadas por medio metro. Mascarillas que brillan por su ausencia porque estoy consumiendo mi enésimo gin tonic. Besos. Abrazos. De todo. Pero madre mía los franceses borrachos en la Puerta del Sol. Y los festivos están por llegar, miedo me da. Dentro de unas semanas volveremos a llevarnos las manos a la cabeza como después de Navidad y muchos todavía se preguntarán cómo ha podido pasar.