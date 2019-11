Traslado del Pingurucho, ¿por qué?

El monumento a los Mártires de la Libertad colocado en 1988 en plaza de La Constitución y que sutituyó al erigido en el mismo sitio en 1990 y derribado en agosto de 1943 ante la visita que Francisco Franco iba ha hacer para entregar unas sociales, el equipo de gobierno actual ha decidido volver a retirarlo de donde está. En 1943 las piedras de caliza que lo formaban se podían desmontar y fueron llevadas a la Plaza de Pavía con la intención de reponerlo allí; aunque pasado un año y en vista de que las mocionadas piedras seguían como las dejaron, el Ayuntamiento recibió dos oficios de la Policía Municipal (años 1944 y 1945) manifestando ambos que los sillares del monumento seguían esparcidos por la plaza, y que entre los mismos, los desaprensivos dejaban basura, por lo que solicitaban su reconstrucción o la retirada y limpieza de dichas piedras. Al final se las llevaron para otras construcciones, bordillos de aceras y arreglos del Puerto. El Monumento a los Coloraos inaugurado en la recién estrenada democracia, es similar en forma y tamaño al anterior, pero en este caso es de mármol blanco de macal, cuyas piezas están rellenas de hormigón armado y sujetas con grandes grapas y pernos de acero inoxidable y su unión sellada con adhesivo estructural de resina y pernos verticales, de tal manera que se hizo un solo bloque imposible de desmontar a no ser que se parta en trozos para cortar a la vez mármo, aacero y hormigón. Su peso, 288 toneladas, y sus cimientos de 4 metros, hace también el que no se pueda "manejar tan alegremente" este Monumento que tanto parece molestar. Mirando el tema económico, el Consistorio jamás ha dicho cuánto va a costar un capricho que pagaríamos los almerienses: los pocos que están a favor y los muchos que nos oponemos. 700.000 euros son los que el arquitecto calcular por lo bajo, sin contabilizar las piezas de m`´armol que se romperían y habría que reponer: ¿nos ha aclarado la concejalía de Urbanismo si tiene en su pruesto esta cantidad preparada para llevarlo a cabo antes de quitarlo de en medio?, ¿correrá nuestro Monumento a la Libertad la misma suerte que corrió en 1943? Lo que se explica para este cambio no se sustenta en absoluto ante una realidad que muchos vemos con total claridad. Solicitamos desde varios estamentos que haya una total transparencia dekl presupuesto destinado a tal obra para que los almerienses sepamos realmente si nuestros im0uestos se emplean en algo que de verdad sea necesario