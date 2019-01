Trifachitos

Mucho se ha escito estos días - y se seguirá escribiendo- sobre el futuro gobierno de la Junta de Andalucía. Cuando lean estas líneas, ya se ha firmado un pacto entre la derecha y la extrema derecha en nuestra comunidad. Se podrá decir de muchas maneras, pero la realidad es que se han aceptado los postulados más rancios y ultras que ya creíamos superados. Acuerdos que son preconstitucionales, que nos retraen a épocas anteriores al 78. A quien le pueda parecer una exageración que le detenidamente los compromisos a los que se ha llegado. Y lo quieren vender como acuerdo programático, cuando no deja de ser un acuerdo ideológico que se pasa por el arco del triunfo los derechos humanos. El Pp y Ciudadanos han sellado un pacto con los que consideran que no existe la violencia de género, que los inmigrantes hay que echarlos a todos porque viene a robar o que los homosexuales son inferiores.

Me imagino las reuniones previas al pacto. "Oye, que queda feo eso que hemos dicho de las mujeres maltratadas. Las feminazis van a salir en tromba. Vamos mejor a por los inmigrantes y a por los que buscan subvenciones para desenterrar a sus familiares…Y a todo esto, ¿Maroto que opina?.

Que el Partido Popular esta situado ideológicamente entre la derecha y la ultraderecha era público y notorio. Lo de ciudadanos ha sido un descubrimiento.

Ciudadanos ha tragado con los postulados ultra. Ellos, que dicen no haber pactado con la extrema derecha, va a recibir los votos de la extrema derecha paa gobernar con el PP, tomando las medidas del pacto entre Pp y vox. ¿Alguien lo entiende?.

Ese juego de palabras de Ciudadanos cuando dicen que solo han pactado con Pp, no es creíble. Hay que recordarles que ya obtuvieron los votos de Vox para que Marta Bosquet fuera la presidenta del Parlamento. Los puntos de los acuerdos entre los tres partidos no difieren tanto; el lenguaje menos agresivo, pero el fondo es muy similar. Y lo que viene que no esta por escrito… En política se perdonan muchas cosas, pero nunca el no ser coherentes y valientes. Y el trifachito ( permítanme este tono, para destensar el ambiente), ha hecho un teatro desde el principio hasta el final, tomando por tontos a los andaluces. Me temo que esto no ha hecho nada más que empezar. Primero, en Andalucía. Después en el resto de España. ¿Por que será que todo esto me recuerda tanto a Aznar?