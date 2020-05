El alcalde y el Pingurucho

El Sr. Fernández-Pacheco, Alcalde de Almería ha decidido con el apoyo de la ultraderecha trasladar el Pingurucho desde la plaza de la Constitución, su ubicación más acorde con el carácter simbólico del monumento, a un lugar más apartado, menos significativo y, desde luego menos simbólico, el parque Nicolás Salmerón. ¿Que le lleva a acometer semejante actuación? Simple y llanamente, como se ha encargado reiteradamente de repetir su vocera oficial en este tema, disponer de una plaza sin obstáculos. Otro Alcalde de derechas, franquista para más señas, ante la prevista visita del dictador a la ciudad en el año 1943, mandó destruir el que ya existía desde 1898. Monumento que se restauraría nuevo en el mismo lugar por suscripción popular y con cargado carácter democrático y sentimental, en el año 1988.

Es curioso que haya habido que esperar 77 años para que dos alcaldes de derechas coincidan en un atentado contra un monumento a la libertad. Porque no nos engañemos, todos los técnicos consultados coinciden en que el traslado puede provocar serios daños a la columna de los Coloraos, cuando no su más que probable destrucción. ¿A qué viene esto en un momento en el que España debería estar pensando en salir de la crisis del coronavirus y dedicar todos sus esfuerzos políticos y económicos para atender a todas las personas que lo están pasando mal? Ya es lamentable que la derecha del PP se apoye en la ultraderecha de VOX para conseguir gobiernos comunitarios y municipales; ya es más que inconcebible el permanente espectáculo que la derecha y ultraderecha españolas nos ofrecen un día sí y otro también en el Parlamento español; ya resulta más que doloroso ver esa caravana de coches descapotables de la derecha y ultraderecha paseándose por las calles de España contra un gobierno legítimo y responsable que atiende como ningún otro en el mundo a los damnificados de esta dolorosa pandemia. ¿Qué se ha creído esta derechona carpetovetónica acostumbrada al ordeno y mando y heredera de aquella otra de infausto recuerdo que nos tiranizó durante cuarenta años? ¿A qué espera el Alcalde de Almería para dar un paso atrás en esta polémica y costosa decisión que lo va a hacer pasar a la historia de la mano de otro Alcalde franquista? ¿Es que la plaza de la Constitución, donde, además, se ubica, el gobierno municipal, no es el mejor lugar para ubicar un Monumento que es un canto a la libertad y a la democracia? ¿Alguien puede explicar este capricho y este desatino?"