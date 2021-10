90 años del voto femenino

Segun el diccionario de la RAE, el feminismo viene a ser "el principio de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer". Es imposible que cualquier demócrata, como el que suscribe, no quiera la igualdad entre hombres y mujeres. 90 años atrás, y coincidiendo con el 1 de octubre de 1931, se aprobaba en España el sufragio femenino en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Se dio un gran paso adelante en la lucha por la equiparación política entre ambos sexos. Se conquistaba así un derecho cuya principal valedora era una mujer. Y no podía ser otra que Clara Campoamor, enfrentada dialécticamente a otra diputada, Victoria Kent, también defensora del voto femenino pero convencida de que las mujeres no estaban preparadas "sencillamente -dijo -, creo que el voto femenino debe aplazarse". Ambas eran fruto de la contradicción de haber podido ser elegidas diputadas por los votos de hombres cuando el sufragio femenino aún no existía. Las dos estaban a favor del voto femenino, pero en una República que acababa de echar andar, Kent temía que esta se decantara hacia la derecha recalcitrante porque las mujeres estaban muy lastradas por la iglesia y por maridos y padres. Por eso ella y los republicanos querían retrasarlo, pero Campoamor defendía que era ciudadana y mujer. Además, apeló al respeto que las mujeres merecían como seres humanos. Su alegato, "no cometáis un error histórico que no tendríais nunca bastante tiempo para llorar".

Clara Campoamor por todo aquello que consideró justo, fue perseguida y murió en el exilio el 30 de abril de 1972. Todas las mujeres deben conocer y celebrarla, deben de aplaudir su batalla en soledad, su persistencia, su poder de convicción, que celebren y adoren su pasión y sobre todo profesarle gratitud, aunque vivió lo que era el repudio político y social.

Sometido a votación el Art. 36, quedó aprobada, con el resultado de 161 votos a favor (83 fueron del PSOE) y 121 votos en contra, la igualdad del derecho de participación política, ligada indiscutiblemente a los principios democráticos. Fue la abstención la que ayudó que se aprobara. El éxito del sí permitió votar a todas las mujeres mayores de 23 años por primera vez en España en 1933.

He leído por activa y por pasiva las palabras de la artífice del voto femenino en una época dominada por hombres: "La libertad se aprende ejerciéndola".