P OR fortuna los casos de coronavirus van descendiendo poco a poco. Por fortuna la gestión de los técnicos y expertos ha estado por encima de aquellos que nos gobiernan. Por fortuna cada día que pasa es uno menos que queda de confinamiento. Dicho esto, no me dirán ustedes que el recuento que cada día vemos de la Junta de Andalucía en Almería más parecen las "cuentas de la vieja" que el de un banco diario cuando cierra caja. A pesar de que podemos entenderlo, lo cierto es que los ciudadanos quizá vean ciertas dudas de getión que, en los tiempos que corren, no son recomendables.