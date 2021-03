El desguace de Ciudadanos

No tardó mucho Ángel Gabilondo en desmontar una de las tres ensoñaciones desde las que Pablo Iglesias ha construido su candidatura en Madrid: no va a pactar con Podemos un hipotético Gobierno de coalición alternativo a Ayuso. Si se diera la oportunidad de derrotar a la derecha, el soso y formal Gabilondo miraría a Ciudadanos y al partido de Errejón, pero no al podemita que plantea la batalla electoral como una fatalidad guerracivilista plenamente correspondida por la actual presidenta madrileña.

O comunismo o libertad. A eso pretende reducir Ayuso la complejidad de la sociedad madrileña contemporánea. Como si esa Comunidad, y España entera, hubieran retrocedido muchas décadas. A tamaña simplificación y chantaje a los ciudadanos replica Iglesias con una reedición del ¡No pasarán!, como si estuviéramos al borde del abismo y él se hubiera visto obligado a desprenderse de la Vicepresidencia para salvar a las clases populares de la opresión de la derecha corrupta y criminal. Así hablan los líderes de las dos Españas cainita resucitadas.

La batalla la ganará el PP. Porque la Comunidad es desde hace un cuarto de siglo un fortín conservador en el que ha pesado más la eficiencia de la gestión que la desigualdad incrementada por las políticas neoliberales y la corrupción frecuente de sus élites. Y porque Ayuso carece de escrúpulos: por si su ventaja preelectoral no se traduce en una mayoría absoluta, ya anuncia que meterá en su Gobierno a Vox. Una línea roja menos, para desesperación de Pablo Casado, que ve cómo la lideresa le roba la merienda de su recurrente centrismo.

Y porque las elecciones madrileñas se desarrollan en plena liquidación y desguace de Ciudadanos. Será un milagro si logra escaños (el tope mínimo es del 5% de los votos). ¿Dónde irán los huérfanos de Arrimadas? Una parte sustancial al PP y una menor al PSOE. A Ayuso le será suficiente su botín porque, como he dicho antes, si no le otorga la mayoría absoluta, tirará de Vox. Para ella no existe cordón sanitario que valga. A Gabilondo es difícil que le sirvan los votantes desencantados con Cs: no sumará más que la derecha en su conjunto y, encima, sólo puede coaligarse con los pequeños errejones. Insuficiente.

Para arrepentirse de su veto a Podemos tendría que ordenárselo el otro que lo vetaba porque no podría dormir teniéndolo en su Gobierno. Y Pedro está más que contento de que Iglesias se haya ido. A Gabilondo no le van a servir ni los números ni la alta política.