Lo dice Pérez Royo

Los nacionalistas vascos lo han tenido siempre muy claro: con su irrenunciable aspiración a la independencia, lo que en realidad persiguen son cuantos más privilegios sobre el resto de los españoles… perdón, sobre el resto de los 'estatales', mejor. "Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas", ¿se acuerdan? Afortunadamente, la forma de 'sacudir' ha cambiado, aquellos 'unos' dejaron los coches-bomba y los tiros en la nuca que durante tantos años pusieron en peligro el árbol, y ahora recogen nueces de forma pacífica con la permanente amenaza de la secesión. Pero ni el PNV al completo ni gran parte de Bildu tienen intención de 'liberarse' jamás, con lo bien que viven así: ellos a sus cupos y a sus conciertos, y a los frutos que vayan cayendo en sus pactos con los gobiernos centrales, del PP o del PSOE, mientras a otros las nueces nos llegan a cuentagotas. Pero ya aceptamos que se crean diferentes (o sea, superiores), ningún problema, y que sus autoridades nos hagan un feo tras otro: hoy no acudo a la reunión de presidentes de CCAA, mañana no voy al aniversario de la Constitución...

En cambio, muchos creemos que los nacionalistas catalanes lo que quieren es separarse: ni cupos, ni conciertos, ni historias. Pasamos por alto cuantos insultos recibimos de sus dirigentes, hasta que tenemos defectos en el cerebro, y unos 'humoristas' de su televisión interpretan con ventosidades nuestro himno. ¿Autonomía virgen extra de primera presión en frío? ¿República premium asimétrica en una federación de repúblicas? Sólo quieren la independencia 'sí o sí', lo han repetido hasta la saciedad. Pero igual es que no. ¿Será que no les entendemos? Javier Pérez Royo, que no es ningún pelagatos, sino un catedrático de Derecho Constitucional, ha escrito que cualquier intento de integrar a Cataluña en el Estado es "entorpecido y, si es posible, desbaratado mediante la acción de los jueces". Aparte de que no sabíamos que Cataluña estuviera 'desintegrada' en el Estado, ¿es que Esquerra, Junts y la CUP lo que desean es abrazarnos? ¿Esa diputada que apartó en el Congreso nuestra bandera porque le molestaba, lo que quería expresar es que ama no al Estado, sino a España, y pretendía llamar así nuestra atención? Ni políticos, ni jueces, ni prestigiosos constitunacionalistas: que vengan los psiquiatras.