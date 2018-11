El empleo, una prioridad

El empleo es una de las principales preocupaciones de los almerienses y así lo hacen ver a su administración más cercana: su Ayuntamiento. Y aunque la administración local no tenga competencias directas sobre este tema, no podemos mirar para otro lado ante el drama que sufren miles de familias almerienses, por lo que estamos abordando este problema desde distintos frentes, pero con un objetivo común: ofrecer más oportunidades para más almerienses.

Pasos como la firma de diferentes convenios de colaboración con empresas instaladas en el término municipal de cara a ofrecer una oportunidad a quienes buscan un puesto de trabajo e incrementar la empleabilidad o como la puesta en marcha del programa 'Almería T-Forma' que beca a más de 300 'ni-nis' y contrata a una treintena de formadores son un ejemplo de ello. Desde el Consistorio damos impulso también al Centro de Conocimiento e Innovación Participativo y Colaborativo de 'El Cable', donde, en colaboración con la Lanzadera de Telefónica, se ofrece apoyo y orientación a emprendedores.

Almería participa en el Foro de Ciudades para el Empleo, cuenta con centros de apoyo a quienes ven en la innovación el camino perfecto para el autoempleo, se implica en la Mesa del Emprendimiento, ha incluido el empleo como vector en la elaboración del Plan Estratégico Local 2030 y ha puesto en marcha un convenio con una consultora, BIDEF-Emplea, por el que 15 desempleados con cualificación recibirán formación en eficiencia para insertarse en empresas almerienses. Son estas y algunas más acciones y recursos que el Ayuntamiento acerca a los ciudadanos que buscan un empleo o pretenden desarrollar sus inquietudes empresariales de forma autónoma.

Y, con el objetivo de aglutinarlas todas, no dispersar la información y, sobre todo, facilitar la vida a quien no encuentra un trabajo, el Área de Empleo, con el alcalde como principal impulsor, prepara el que va a ser el I Plan Municipal de Empleo de la Ciudad de Almería. Un plan que se apoya en la participación, de modo que se ha invitado a un centenar de agentes sociales y económicos a colaborar en el que va a ser el documento más práctico de cara a 'casar' oferta y demanda. Un plan, en definitiva, que pondrá en contacto a empleador y empleado y que estará listo en febrero. Porque quien busca un empleo o quiere desarrollar una idea no puede esperar.