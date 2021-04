No existe el minuto 0

Nunca nos pondremos de acuerdo los matemáticos en si el 0 es un número natural o no: habrá quienes pensemos que como se empieza a contar en el 1, entonces el 0 no puede serlo; y los hay que consideran los naturales como el cardinal de un conjunto, luego el 0 sería el número de elementos del conjunto vacío. Pese a ello, las matemáticas no se tambalearán nunca en sus cimientos.

Todos sabemos cuándo comienza un partido, sea del deporte que sea. Es en el instante 0:00. (No tendremos aquí en cuenta cómo en algunos deportes el cronómetro anda hacia atrás: por ejemplo, en balonmano, cada tiempo arranca en el 30:00 y acaba en el 0:00.) En el fútbol, donde también es conocido por todos que la duración de un partido es de noventa minutos repartidos en dos tiempos de cuarenta y cinco, pueden ocurrir cosas muy curiosas. Por ejemplo, el gol del 0-1 se puede marcar en el minuto 49, mientras que el del 1-1 se logra en el 47. ¿Te atreves a resolver esta aparente contradicción? ¿Cómo se puede alcanzar el empate a uno dos minutos "antes" de que el rival haga su gol? ¿Es un error del narrador del partido? El hecho anterior nos puede sorprender, pues no estamos necesariamente acostumbrados a medir el tiempo con precisión. Mira: ¿en qué minuto se ha marcado un gol si el balón entra en la portería cuando el marcador electrónico señala 0:35? Lo más natural es escuchar decir al comentarista que se ha marcado "gol a los treinta y cinco segundos de iniciado el partido". Pues bien, de un tiempo a esta parte, empiezo a escuchar, sin sorpresa, expresiones como "el equipo local ha salido al ataque desde el minuto cero, consiguiendo el gol en ese minuto". El uso de los números ordinales sí que mejora bastante al de los cardinales, pues entonces sí se escucha al mismo comentarista decir ahora que "el equipo local ha salido al ataque desde el primer minuto". Y es que el primer minuto es el que comienza en el instante 0:00 y acaba en el 1:00, del mismo modo que el minuto noventa es el que transcurre desde el 89:01 al 90:00.

En todas nuestras mentes quedará el relato del gol de Iniesta en el Mundial de 2010. El balón entraba en las redes holandesas cuando el cronómetro marcaba 115:56. Era el minuto 116 de partido: Iniesta no marcó en el minuto 115; no fue en el minuto 25 de la prórroga, ese minuto ya había pasado. Pero, ¿es importante? Pues dependerá del árbitro. Si tu hipótesis vende, todo vale.