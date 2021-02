El falso coleccionismo

La historia de los Médici, la dinastía que gobernó Florencia durante varios siglos, se ha contado en multitud de ocasiones. Se ha incidido en su astucia para los negocios, en su poder absoluto sobre la Toscana y su crueldad implacable a la hora de ejercerlo, algo en lo que no fueron diferentes al resto de poderosos de su época. Pero lo que verdaderamente les distinguió y con ello conquistaron la inmortalidad fue su ojo clínico y fino olfato para descubrir y proteger a los más insignes talentos del Renacimiento y el Manierismo. Nunca se equivocaron en eso; toda la saga tuvo un gusto exquisito para el deleite en la belleza del arte y un criterio realmente infalible a la hora de seleccionar a los autores que protegían, fuesen arquitectos, escultores, pintores, orfebres, literatos, pensadores e incluso científicos. Puede decirse que supieron rodearse de las mejores mentes y las mejores obras de su tiempo, mejor que cualquier otro mecenas de toda la historia de Europa. En el modus operandi no fueron diferentes al resto de mecenas del pasado, pero superaron a todos en buen gusto, sensibilidad y formación intelectual; algo verdaderamente asombroso considerando que eran banqueros y negociantes sin escrúpulos. Y aún más sorprendente si los comparamos con las entidades bancarias actuales, grandes empresarios u hombres de negocios que hoy invierten parte de sus beneficios en hacer una colección de obras de arte. Por lo general, son indignos mecenas y falsos coleccionistas si los comparamos con sus grandes predecesores. Suelen comprar arte como una forma de inversión, esperando que se revalorice en el futuro. Para los poderosos del pasado no era una inversión, sino más bien un deleite, un disfrute y un placer, y una forma de mostrar su opulencia y refinamiento ante la sociedad y ante sus enemigos. Y a diferencia también de los Médici, muchos de los "grandes" coleccionistas de ahora no suelen tener sensibilidad ni criterio; por lo general se rodean de "asesores" bien pagados -o mal pagados- que les indican las obras para comprar dentro de un mercado con generosa y variopinta oferta. En una palabra, son unos perfectos ignorantes artísticos, unos brutos con dinero que no entienden ni saben; unos personajes verdaderamente patéticos, de abultada estulticia que en ningún momento la disimulan pues ya tienen el aplauso de una sociedad igualmente necia, que les envidia tan solo por haber triunfado en los negocios.