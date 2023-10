Para situarnos, he de aclarar el título de este escrito. Cuando digo que la gasolina es un chollo, se debe a que, por una parte, es un negocio en el que la venta está asegurada, al ser un producto de primera necesidad. Y, por otra parte, lo digo porque quien se inventó la forma de fijar el precio, lo hizo de forma que “hubiera para todos”. ¿Quién se lleva la mayor parte?, nunca lo he sabido y, aunque teóricamente las cuentas están claras, nunca me he puesto a investigar quién es el que más gana. Bastante tenemos con pagar lo que hay que pagar. En España, según veo en internet, se pagan dos impuestos: el Impuesto Especial de Hidrocarburos, que es de 0,472 € por litro de gasolina sin plomo de 95, y de 0,379 € por litro de gasóleo A. Además, se reparte entre el Estado, que lleva años sin cambiar, y las Autonomías, que se llevan el llamado tramo autonómico, que son 48 € por cada 1000 litros de combustible: clink clink también para las Autonomías, mientras la manguera te llena el depósito. Y luego viene, como es lógico, el IVA: 21 % limpio de polvo y paja para el Estado. Hasta aquí, pienso que está claro. Pero ahora viene lo mejor, lo insuperable, lo que no vemos pero se ve si te fijas, lo más maravilloso: que el IVA, que es el tipo más alto posible, por ahora, que no es ni una “mijilla” menos del máximo, que es el 21 %, se calcula a partir del precio del combustible, cuando ya se le ha aplicado el IEH. O sea, que pagamos IVA al Estado, porque éste nos cobra Impuesto de Hidrocarburos. ¡Insuperable!