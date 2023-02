Esa guerra que no estalla

No me refiero a la tercera mundial, que dicen que ya ha empezado pero aún no lo sabemos, ni a la primera intergaláctica, que se desencadenará cuando Estados Unidos o China derriben un objeto volador que sea, realmente, una nave extraterrestre. No, hablo de la 'guerra de los depósitos', que algunos aseguran que se disparará 'más pronto que tarde'.

Si usted tiene 14.583 euros ahorrados y su banco no le da por ellos ni un céntimo, vaya a su sucursal a ver si ha comenzado esa contienda. "¿Remunerar su cuenta? Ya sabe que tenemos exceso de liquidez en una coyuntu…". "Déjese de historias. O retribuyen mi dinero o compro 14 letras y media del Tesoro, que dan el 3 por ciento". "No se excite, yo en cambio le voy a ofrecer…". "Ya me dieron una cubertería, una batidora, un juego de…". "No, el menaje de cocina ya no lo trabajamos. Ahora tenemos móviles, portátiles, coches en renting, alarmas, que hay mucho okupa por ahí, seguros... Le voy a hacer una simulación de uno de hogar y…". "¡Ni se le ocurra!". Bueno, hombre, tampoco se ponga así, la empleada tendrá 'objetivos' que cumplir. Además, si se niega a colaborar, igual le apuntan en la lista negra y no le dan ni el 0,001 por ciento cuando se declare la guerra. Simule usted que el seguro le interesa algo y vuelva al mes, a ver. "¿Qué? ¿Han entrado ya en guerra?". "¿Cómo dice?". "Ayer leí que la 'guerra del pasivo' está a punto de estallar, que con todos los ahorros que huyen al Tesoro Público se les va a ir a ustedes el exceso de liquidez a la mierda, con perdón".

"Nos queda aún mucho capital, señor, y hemos de prever que suba pronto la morosidad… Pero le voy a ofrecer un patinete y un seguro de accidentes por si se rompe la cadera con él... O uno de decesos, ¿qué edad tiene?".

Tranquilo, conserve la calma. Ninguna entidad ha iniciado aún las hostilidades. No hay una mínima provocación por parte de nadie ni una leve amenaza ni una simple escaramuza. Los grandes bancos siguen quietos paraos. Sí, la inflación devora sus ahorros, pero gente como usted es la que contribuye a sostener el negocio bancario y la economía del país, no esos enemigos de la patria que al comprar tantas letras van animar al Estado a aumentar la deuda. Paciencia.

Ya verá la que se lía cuando empiece la guerra. Acabarán dándole el 1,18 por ciento a plazo, por lo menos.