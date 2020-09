La hora de la verdad

El 20 de julio de 2020, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró en los juzgados de Almería capital dos informes sobre la presunta financiación ilegal del PP de Almería y las irregularidades encontradas en las adjudicaciones de obras de los ayuntamientos de Roquetas de Mar y La Mojonera durante más de una década.

En el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Policía Nacional desvela que hubo más de 7 millones de euros en "mordidas", pagos presuntamente delictivos entregados por un grupo empresarial a funcionarios y políticos. En La Mojonera, apuntan que el último alcalde del PP, ahora alto cargo del Gobierno de Moreno Bonilla, llegó a intervenir directamente en expedientes de permutas y subastas de terrenos municipales, además de otros de adjudicación de obras, con empresas con las que compartía intereses económicos directos.

Ante unos hechos tan alarmantes, les hemos exigido a los dirigentes del PP de Almería que se expliquen. Qué menos que el alcalde de Roquetas de Mar y responsable provincial del PP de Almería, Gabriel Amat, detalle qué ha sucedido. ¿Qué tiene que decir de lo que se cuenta que ha pasado en el Ayuntamiento de Roquetas? ¿Qué puede aclarar sobre los recibís de la empresa implicada que aluden a que el destino final del dinero era, presuntamente, la financiación de elecciones? La callada por respuesta ha sido lo único que hemos obtenido.

Son hechos muy graves y sobre los mismos hay que buscar responsabilidades judiciales y políticas. De las primeras, es la Justicia la que tiene que establecerlas. Las segundas, las responsabilidades políticas, deben ser exigidas en otro ámbito y de manera urgente.

En el Ayuntamiento de Roquetas de Mar no se puede esperar ni un minuto más para exigir responsabilidades políticas al alcalde. Los hechos son tan graves como para que se marche. Eso sería lo deseable, aunque los grupos municipales, sabedores de que el señor Amat no lo va a hacer, deben ejercer su responsabilidad como representantes de los roqueteros. Ni un minuto más se debe perder para devolverle la limpieza a la vida política en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Ha llegado la hora de la verdad. Amat no tiene la mayoría en el Ayuntamiento y todo lo que sea mirar para otro lado, será contribuir a tapar.