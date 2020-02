El interés trágico del duelo a una sola bala

Amanece sabatina con partidazo en el Foro, un derbi de los de verdad entre un equipo en alza y otro que no termina de encontrarse consigo mismo. El Real Madrid ha ido solidificándose sin necesidad de su gran fichaje del año, el belga Hazard, y el Atleti anda dando tumbos sin que su estrella dé señales de vida y me refiero al luso Joao Félix. Pero se mire como se mire, partidazo a esa hora en que era el tranvía el que nos llevaba al campo.

Pero tampoco es preocuparse de medios días habiendo días tan enteros como el de antier noche a orillas del Ebro. Anduva como tumba copera de un Sevilla que decepcionó de forma escandalosa y sorprendente. Un Sevilla que fue superado de campana a campana por un modesto de Segunda y sin que surgiese la excusa de esa moneda al aire que es la tanda de penaltis. Es más, si no intercede un extraordinario Vaclik quién sabe cuántos guarismos habría registrado el marcador.

A los de Lopetegui le metieron la mano en la cartera no más bajarse del autobús en el parking de Anduva y la cara de pasmarote ya no se le quitó hasta cerca de las once de la noche. ¿Y cómo yendo de claro favorito pasan estas cosas? Pues pasan y punto, no hay quien sepa por qué Banega perdió un balón claro que originó el gol que metía a la noche en drama o qué le pasó a Koundé para que su marcador se diera la vuelta tan fácilmente en la apertura de la tragedia.

La Copa a partido único tiene estas cosas y lo cierto es que el torneo gana en interés por mucho que le duela a los damnificados. Pero sí hay algo que no comprendo y es que la taquilla sea entera para el anfitrión, el arbitraje se pague a medias y el viajero se costee avión y hotel. Ya sé que se trata de beneficiar al más débil, pero podría hacerse igual sin necesidad de damnificar al damnificado aún más. Hoy, partidazo en Chamartín, pero qué tragedia la Copa a una sola bala.