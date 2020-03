Con los lectores, con las personas, con la provincia

Creo que a estas alturas de la pandemia del coronavirus y con algo más de una semana en "estado de alarma", todos somos ya conscientes de que la provincia, la región, el país, el mundo atraviesa una situación muy difícil, extrema diría yo. La tormenta perfecta parece que se ha instalado en el planeta. Con los datos que ya conocemos pienso que la emergencia sanitaria que padecemos no se va a resolver, ojalá fuera así, de la noche a la mañana, ni en las próximas semanas. Todos debemos mentalizarnos y entender que nos espera un trabajo por delante, posiblemente de meses, para retornar a la ansiada normalidad.

Sabemos de la intranquilidad de nuestros lectores, de aquellos que cada día se acercan al quiosco a comprar Diario de Almería o de los que a través de un clic acceden a nuestra web y a nuestras redes sociales. Esa misma intranquilidad es la que yo siento por los efectos de una pandemia que puede causar serios daños en la salud de nuestras familias, en especial en nuestros mayores, en la economía de la provincia, tan dependiente de la agricultura y del turismo, o en el trabajo de aquellos que lo buscan por primera vez.

Desde esta atalaya dominical pretendo hacerles llegar el compromiso y la responsabilidad de todos cuantos hacemos Diario de Almería para ofrecerles en cualquier circunstancia y en cualquier escenario -el que afrontamos no es precisamente cómodo- desde nuestra web y desde el modelo tradicional de papel, la información más contrastada, la información más verificada, así como las opiniones más rigurosas, criterios médicos y todo aquello de especial relevancia y que tenga que ver con el COVID-19 y sus efectos, que ya los está teniendo y de forma, a veces dolorosa, en las vidas de cada uno de nosotros. Todos nuestros recursos periodísticos, técnicos y empresariales trabajan cada día, para que ustedes, los lectores, los que están al otro lado, conozcan lo que sucede con la pandemia, lo que se puede prever que ocurrirá, y de todo lo que nos rodea en esta crisis sanitaria de incalculables consecuencias. Y siempre alejados de las falsas noticias. Como explica Soledad Gallego Díaz, "lo importante en una crisis de un alcance tan formidable como esta es garantizar lo básico a la población: alimentación, energía, telefonía, medicamentos, asistencia sanitaria... y periódicos. Periódicos, digital o papel, que les cuenten lo que sucede y les amplíen la mirada en este encierro obligatorio". No vamos a renunciar a ni uno solo de nuestros colaboradores para que el alma de Diario de Almería siga siendo información que sepa aunar la crítica, siempre necesaria, con un fuerte sentimiento de comunidad solidaria ante la adversidad que nos invade. Nosotros, quienes hacemos Diario de Almería, y ustedes, nuestros lectores, tenemos tenemos desde hace 13 años un vínculo especial. Nos une la provincia. Lo sentimos así y trataremos de no defraudarles.