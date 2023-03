E L PSOE de Almería capital lleva demasiados años en modo autodestrucción. Elección tras elección se confirma que siempre hay un escalón más para descender a los infiernos de la insignificancia y la nada. En esa debacle permanente en la que se ha instalado, ni dirigentes, ni militantes, ni votantes parecen asumir la necesidad urgente de romper ataduras y afrontar, de una vez por todas, una profunda renovación que acabe con clientelismos que no conducen a ninguna parte, y que sólo sirven para mantener en sus puestos a un reducido grupo de cargos y asesores que, elección tras elección, son los mismos.La penúltima se está viviendo estos días con la elaboración de la candidatura que acompañará a Adriana Valverde, en un intento más de alcanzar la alcaldía de la capital. La abismal distancia que separa la lista presentada por la agrupación local con los votos de los militantes es un claro síntoma del deterioro y la distancia que existe entre la masa social y quienes los gobiernan. Una situación preocupante, agravada por las diferencias manifestadas y no ocultadas de la candidata en torno a quienes la acompañarán.Lo sorprendente es que a esta alturas del partido Adriana Valverde no haya tirado por la calle de en medio y anuncie su marcha antes siquiera de que la campaña se haya iniciado. Conociendo su trayectoria impoluta en los últimos años y con su vida resuelta y no dependiente de los caprichos de uno o unos pocos, no les extrañe que en los próximos días nos desayunemos con el anuncio de su marcha, harta de soportar presiones, desplantes, imposiciones y todos aquellos adjetivos que ustedes quieran poner a una situación insoportable para una fuerza política referente tantos años y que camina, si nada ni nadie lo remedia, a la intrascendencia y la nada.Por si faltaba algo al cocido que se cocina en la agrupación local del PSOE de Almería llega el caso “Mediador” y lo pone todo patas arriba. Atendiendo y entendiendo la presunción de inocencia de los señalados no me dirá ustedes que cualquiera de los militantes del PSOE a los que se interrogue no van a poner el grito en el cielo contra un secretario general señalado y en la diana de los medios de comunicación. Bajo qué premisas y, sobre todo, con qué liderazgo es capaz de imponer cualquier nombre en la candidatura. Si hasta ahora la credibilidad estaba bajo la lupa de sus “errores” durante la pandemia (la compra del pan a diez kilómetros de su casa cuando todos estábamos encerrados) o su reunión con alcaldes Medio Andarax cuando no se podía salir del término municipal en el que vives, ahora el crédito ha quedado reducido a la nada. Urge que desde la dirección provincial, la regional y la nacional se tomen las medidas necesarias para no seguir profundizando en una debacle de proporciones morrocotudas que se atisban en lontananza y que tienen como fecha las municipales del 28-M.