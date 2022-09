Si Alberto Garzón tuviera la cuarta parte de faena que, por ejemplo, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, también de IU, no se dedicaría a publicar chorradas en Twitter. Y es que el zamorano se desvive por su ciudad (la única capital de provincia con alcalde comunista) y no tiene tiempo para soltar memeces, ni en Twitter ni en ningún sitio, aparte de que no todo el mundo vale para decir bobadas. Por eso lo eligen por mayoría absoluta (¿o Zamora es un bastión bolchevique?), y sólo les cuesta 35.000 euros brutos al año, lo mismito que tantos vagos y mediocres metidos en política porque no tienen oficio ni beneficio. El titular de Consumo ha tuiteado que las lágrimas de Federer y Nadal, en la despedida del suizo, "contribuyen a combatir los estereotipos más tóxicos de la masculinidad", y Rufián, otro con mucho tiempo libre para los tuits, ha dicho algo similar. Pero somos muchos los hombres que lloramos más que estos dos tenistas, desocupado ministro, y todos los días, no sólo en las despedidas: este país nos invita al llanto, aunque no derramemos una lágrima.

Que un anciano se queje públicamente de que en su residencia (se las hemos entregado a los fondos buitre para que hagan negocio) pasan hambre, les dan a destiempo la medicación y una sola cuidadora atiende varias plantas, por resumir el maltrato, es para llorar y no echar gota. ¿Habrá que hacer una ley como la de protección animal para proteger a nuestros abuelos, incluso del sacrificio si llega otra pandemia? Al igual que los animales, ellos también son seres 'sintientes'. Que las autonomías se peleen por bajar o no bajar impuestos (seguimos sin una reforma realmente progresiva y el grueso de los tributos ¡lo pagan los asalariados!), y que nadie hable de reducir nuestros obscenos porcentajes de economía sumergida y fraude fiscal con respecto a la UE, es para llorar y no echar gota. Que Vox y parte del PP (nos sobran melonas y melones) acusen de pedófila a la ministra de Igualdad, porque no sabe expresarse bien (mira que tener que defender a esta otra melona, en su acepción coloquial de la RAE: mujer torpe o necia), es para llorar y no echar gota. Y ya no le digo nada, señor Garzón, por falta de espacio, de las diarias 'ayusadas'. Así que no sé yo, le pregunto, si todo este llanto sin gota ni gota nos hará menos tóxicos.