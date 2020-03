En memoria de las víctimas del terrorismo

Ayer, 11 de marzo, conmemoramos el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Y no podía dejar pasar la ocasión de lanzar un sentido recuerdo a todas las personas que lo han perdido todo por acciones terroristas: desde su propia vida hasta la de sus familiares o amigos.

El día 11 de marzo de 2004 estará en nuestra memoria para siempre. Pocas son las personas que no son capaces de decirte donde estaban en el fatídico momento en el que la barbarie yihadista dejó casi doscientas cicatrices en el corazón de España, que se unieron (y se unen) a todas las que ya había dejado (y siguió dejando) la barbarie terrorista de ETA. Ver tanto dolor nos encogió el alma. Esas imágenes, a muchos, nos han condicionado en nuestro día a día y nos ha creado una forma de ver la vida muy concreta. Pero hoy aquí no pretendo hacer ningún panegírico, ni un recordatorio fugaz que mañana se nos escape de la mente empujado por otra fecha señalada más. Lo que quiero hoy es que reflexionemos todos en torno a si estamos siendo justos con todas las víctimas del terrorismo, porque de un signo o de otro, todas tienen memoria, honor y familia. Y no me refiero de una forma individual, sino colectiva. ¿Estamos exigiendo al Estado y a los representantes públicos que se respete a quienes han sufrido en su propia piel, entregando incluso la vida, la barbarie asesina?

Considero que no. Salvo contadas excepciones, se les ha venido utilizando para campañas electorales, para intentar dar buena imagen de sus líderes, se les ha intentado fiscalizar y hasta se les ha humillado. Si: humillado. Porque no considero que sentarse con los amigos de los terroristas pueda denominarse de otro modo. Y todo esto se ha hecho ante la pasiva (quizá sorprendida) mirada de una gran parte de la población de nuestro país. Y me niego a pensar que los tiros en la nuca y las bombas se hayan convertido en anécdota para tantos, en tan poco tiempo.