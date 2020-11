Los militantes hemos puesto a Pedro Sánchez

No son los barones, somos los militantes quiénes hemos puesto a Pedro Sánchez como Secretario General del PSOE . Y son los diputados en el Parlamento quienes le votaron para Presidente del Gobierno. Y como saben los barones, somos los militantes quiénes ponemos y quitamos, con nuestros votos, a quienes dirigen el Partido en todos los niveles. Después del vergonzoso día 1 de octubre de 2016 que nos hicieron pasar algunos barones en la sede de Ferraz, dividiendo al Partido y ninguneando la voluntad de los militantes, dando un escándalo nacional sin precedentes, se volvió a participar democráticamente y se eligió al actual Secretario General Federal para dirigir, junto con la Ejecutiva Federal, los destinos de este Partido. Y sí, muchos Secretarios Generales locales, y muchísimos militantes, apoyamos sin fisuras aquel cambio que necesitaba el Partido, siendo la opción de Pedro Sánchez la más votada con mucha diferencia a la otra opción que se presentaba. El problema es que esa derrota, los que apoyaban esa otra opción, aún no la han superado. Nuestra democracia y nuestros estatutos están para respetarlos. Lo mismo que se han respetado con anterioridad con otras directivas, igual se tiene que hacer en estos momentos. Los que apoyamos a Pedro Sánchez teníamos claro que era la mejor opción para los nuevos retos y los nuevos tiempos que se avecinaban, y el tiempo nos ha dado la razón. Es una persona entregada a la tarea política, a sus responsabilidades, con gran preparación para afrontar eventos de tipo nacional e internacional, con gran paciencia y gran dedicación. Y es ahora cuando necesita el apoyo de todo el Partido, sin fisuras ni complejos, de todos y cada uno de los militantes, porque entre otras dificultades, esta situación de crisis sanitaria y económica se nos ha venido encima de forma repentina y con repercusión mundial. En estos momentos de dificultad es cuando se ve quiénes se arriman a este Partido para apoyar verdaderamente, o para aprovecharse personalmente de las circunstancias. Las personas que "son de partido" saben lo que estoy comentando. Es recomendable que se queden fuera los oportunistas y se unan los que estén dispuestos a trabajar por un país de progreso y con ganas de avanzar. Para poner piedras en el camino ya están los partidos de derechas. En el último Congreso Federal la militancia tomó decisiones, por tanto, señores y señoras que se consideran "barones", quítense el título que nadie les ha dado y pónganse a trabajar en consonancia con lo que la mayoría de la militancia decidió en su momento. Señores y señoras Secretarios Regionales, Provinciales o Locales, apoyen a la actual directiva en la difícil tarea de guiar los destinos de este país porque, les recuerdo que ya no hay mayorías absolutas, lo que implica llegar a acuerdos con los partidos legales que componen las Cámaras representativas, que el pueblo ha elegido. En cuanto a los "iluminados" que tuvieron su ocasión de dirigir los destinos de este Partido, tengan en cuenta que entonces la militancia les respetaba y les dejaba hacer. Hagan ustedes lo mismo, échense a un lado y dejen hacer, y como ustedes decían, las cuestiones internas se debaten dentro. Pues eso, aplíquenselo.