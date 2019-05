Un proyecto centrado y a pie de calle

El 26 de mayo los almerienses votaremos para decidir qué tipo de gobierno necesita el Ayuntamiento de Almería y qué modelo de ciudad debemos seguir poniendo en marcha. Y vamos a votar pensando no sólo en nosotros, sino también en la Almería que un día dejaremos a nuestros hijos. Tengo el honor de presentarme a esas elecciones por el Partido Popular y al frente de un equipo de hombres y mujeres comprometidos con la idea de seguir trabajando a diario por hacer de Almería la mejor ciudad del mundo. Y por eso tengo muy claro qué tipo de Alcalde es mejor para Almería. Yo no quiero ser alcalde para que se hable de mí y tampoco quiero ser alcalde para salvar a Almería de nada, ni de nadie. Tampoco quiero ser alcalde para hacer de la alcaldía un terreno de discusión ideológica. Yo quiero ser alcalde para resolver los problemas cotidianos de los almerienses. Yo quiero que el Ayuntamiento siga siendo lo que los colectivos sociales y profesionales de Almería esperan que sea: una administración cercana, rápida y eficaz. Por eso en esta campaña voy a hablar de barrios, de parques, de bajada de impuestos, de ayudas a emprendedores, de protección a los más vulnerables, de cómo mejorar los autobuses, de cómo hacer que la gente sienta la limpieza de Almería como algo propio, de las oportunidades para los más jóvenes, de la calidad de vida de los mayores, de la integración de cuantos quieran venir a Almería, de los que quieran venir a conocerla o de los problemas del comercio. Pero también de los grandes temas de los que tantas veces se ha hablado en Almería y que ahora por fin están más cerca de hacerse realidad: el AVE, la prolongación del Paseo Marítimo, la conclusión de las obras de la Plaza Vieja o la apertura y ampliación de los accesos a la Alcazaba. Y tengo claro que la palanca que mueve el voto es la confianza. No es el afecto, ni tampoco la simpatía. No se vota a quien te cae bien o a quien hace más promesas. Se vota a quien es capaz de generar tu confianza. Para ello, el equipo del Partido Popular de Almería aspira a generar entre los almerienses una confianza basada en el diálogo, en la participación vecinal, en la sostenibilidad y la integración social, en la innovación, en el diálogo y en la superación de las desigualdades. Pero sobre todo, confianza en nosotros mismos. Esa es la clave del futuro de Almería. Y estoy seguro de que ese futuro lo vamos a ganar entre todos.