La ciudad debe ser una prolongación de nuestras propias casas. Con esta filosofía, desde el Área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería hemos puesto en marcha la campaña de información y sensibilización "Esto sí va contigo" con la que pretendemos hacer partícipes a todos los almerienses de la limpieza y mantenimiento de nuestros espacios comunes. Porque es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, al margen de la obligación que nos marca la Ordenanza Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos, sacar la basura en el horario autorizado, recoger las cacas de las mascotas, no abandonar enseres en la vía pública ni hacer graffitis y pintadas sobre el mobiliario urbano, no arrojar desperdicios al suelo, haciendo un buen uso de las casi 4.000 papeleras hoy repartidas por la ciudad, e incluso apelamos a la necesidad de reciclar el vidrio, papel o plástico..., que, aunque no es una obligación, sí es un deber si aspiramos a conseguir un planeta más sostenible, menos contaminante y, en definitiva, mejor. En este sentido, es de justicia reconocer el camino emprendido por los almerienses, haciendo del reciclaje una tendencia al alza año tras año. Sin cerrarse 2020, las previsiones apuntan también este año a un aumento en el reciclaje de papel y cartón, estimado en algo más de 12 kilos de media. Mismas previsiones para el caso del reciclaje de vidrio, incrementado en un 99% desde 2015. Y esta es la senda que debemos seguir. Por eso, de manera inminente, vamos implantar nuevos contenedores para la recogida de aceite de uso doméstico, dando respuesta así a la colaboración que estamos teniendo. Las Navidades son unas fechas en las que tradicionalmente se generan una mayor cantidad de residuos, incluso a pesar de las circunstancias que estamos viviendo derivadas del coronavirus, de ahí que esta campaña coincida con las mismas, haciendo incidencia en no mirar hacia otro lado cuando se trata de mantener limpio nuestro entorno. Y lo hacemos con un toque de humor, pero recordando que no cumplir las normas que nos hemos dado como sociedad puede afectarnos también al bolsillo. En los próximos días iremos viendo o escuchando en diferentes formatos (bus urbano, mupis, redes sociales, medios de comunicación, contenedores) mensajes que nos recuerdan la necesidad de respetar las normas de convivencia que nos hemos dado e implicarnos todos en la responsabilidad que supone cuidar y mantener limpia Almería, la ciudad en la que vivimos y convivimos. Porque 'Esto sí va contigo'.