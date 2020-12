De la noche a la mañana todos nos hemos hecho expertos en solucionar el vacío comercial del centro. Con cada marcha de una multinacional o con el cierre de la más pequeña tienda aparecen como hongos los profetas que tratan de mostrar el camino para recuperar el brillo y el esplendor de antaño. La realidad es que la cosa es más complicada. ¿Si fuera tan fácil alguno de ustedes creen que no se habría puesto ya en práctica?. Con sinceridad, no. La solución de la marcha de comercios y del cierre de tiendas es compleja, nada sencilla y de difícil encaje. No es problema de Almería. Es de todas las ciudades