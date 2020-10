Andalucía prima la salud sobre la economía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer una batería de duras medidas, al amparo del decreto ley del estado de alarma, con las que se prima claramente la salud de los ciudadanos sobre la prosperidad económica de la región. La clave está en la drástica reducción de la movilidad de los ciudadanos. Desde esta noche y hasta el 9 de noviembre, no se podrá salir o entrar de Andalucía a no ser por motivos muy justificados para ello. Asimismo, las provincias de Jaén, Granada y Sevilla quedarán cerradas, prohibiéndose, incluso, el desplazamiento entre municipios. Esta medida central, como explicó didácticamente Juanma Moreno, repercutirá muy negativamente en la economía andaluza, pues movilidad y economía son dos conceptos que van estrechamente unidos. La decisión, que ha contado con el asesoramiento de un comité de expertos científicos, no ha debido ser fácil, pues lastra ya definitivamente una legislatura en la que PP-Ciudadanos pretendían demostrar que era capaz de imprimir un cambio radical nuestra comunidad autónoma. Pero el presidente Moreno ha acertado, pues los preocupantes datos de los últimos días indicaban que la pandemia se había vuelto a desbocar y había una gran preocupación con la posibilidad de que el sistema andaluz de salud se viese desbordado, lo que provocaría no poco sufrimiento. No había muchas más alternativas y nadie en España y Europa hubiese comprendido que Andalucía no estuviese dispuesta a asumir sacrificios para acabar cuanto antes con la pandemia. Por su parte, el Gobierno de la nación debe atender la solicitud de la Junta de que movilice los máximos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para que estas medidas sean efectivas. Pero el éxito o no de las mismas no radicará tanto en la acción de los cuerpos de seguridad como en la responsabilidad de todos los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes. De nada servirá el enorme sacrificio que vamos a hacer si no cumplimos con las medidas básicas para cortar la cadena de transmisión del virus. Como dijo ayer el presidente de la Junta, "vamos a tomarnos esto muy en serio". Ya es hora.