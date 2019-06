PP y Vox suma mayorías en Roquetas, El Ejido y Huércal

El pacto PP y Vox suma mayorías de gobierno en Roquetas de Mar, El Ejido y Huércal de Almería. Serán, con seguridad, muleta de apoyo en la capital y Adra para decisiones importantes, como los presupuestos municipales y pasarán desapercibidos en el resto de municipios de la provincia, incluida la Diputación, en la que la mayoría del Partido Popular les deja con dos diputados, aunque sin relevancia. El miedo que pudiera haber antes de las municipales al peso político que podría alcanzar el partido de Santiago Abascal se ha diluido en la misma medida que su concurso ha sido necesario para la formación de gobiernos locales. Ya lo decía el presidente del PP, Gabriel Amat, una semana antes de la constitución de los ayuntamientos. "Queremos gobiernos fuertes y no vamos a tener ningún problema en pactar con Vox o con Cs, si con ello la legislatura se desarrolla con normalidad y se trabaja por el bien de los vecinos". Dicho y hecho. Declaraciones que fueron la espita de lo que ayer se comprobó en las sesiones constitutivas. Ahora comienza una nueva etapa, un tiempo de cuatro años en el que se visualizará el efecto que el partido de Abascal va a tener en los municipios más importantes de la provincia, pueblos con una inotable tasa de inmigración y en los que las políticas sociales son básicas para el fomento de la convivencia y la normalidad entre vecinos de decenas de nacionalidades. La historia está por escribir. Y es que lo importante no es cómo populares y Vox gestionan su día a día, sino qué influencia van a tener en la vida de los vecinos y si, realmente, las preocupaciones se centran en tratar de alcanzar el bienestar de los suyos. Otra cosa que no sea esta nos llevará de forma irremediable a situaciones no deseadas, a tensiones innecesarias y a proyectos de pueblo fallidos. No es el primero de la provincia que en la última legislatura no ha sido capaz de ir más allá que de prestar los servicios básicos, sin presupuestos, acogotados por las deudas y condenados de las administraciones, al no tener futuro.