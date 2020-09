El vergel de la economía andaluza

A pesar de la crisis desatada a consecuencia del Covid, el sector agroalimentario andaluz ha aumentado sus exportaciones en este 2020 y ha logrado el registro histórico, lo que da buena cuenta no sólo de sus fortalezas, sino de su capacidad de expansión. Andalucía es la comunidad de España que más productos agrícolas exporta, siendo verduras, carnes y fruta sus principales insignias. De enero a julio se han vendido fuera 7.225 millones de euros de este tipo de mercancías. Y eso a pesar de que ha sido un mal año para el olivar, tanto para el aceite de oliva, por la caída de precios, como para la aceituna de mesa, lastrada por los aranceles de la Administración Trump. Esto es lo que provoca un crecimiento desigual en la comunidad, pues son las provincias más orientales -Almería, Granada y Málaga- las más activas en las ventas en el exterior, mientras que en las otras el factor del olivar ha pesado mucho. Almería mantiene su velocidad de crucero, con un incremento del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior y supone ya el 28% del total andaluz de las exportaciones. Esto nos lleva a una primera conclusión, y es que allí donde la agricultura ha sido más innovadora es donde mejores resultados se están dando en el largo plazo. Los países a los que vende Andalucía son de los más desarrollados del mundo, donde se exigen unos índices de calidad y de seguridad muy altos. Es Alemania, seguida de Francia y del Reino Unido, la tríada de la exportación del vergel andaluz. La vigorosidad de la Andalucía oriental no ensombrece la buena proyección del olivar andaluz, aunque sigue lastrado por una excesiva atomización, lo que le hace débil frente a otros competidores internacionales. Turismo y agricultura son dos pilares importantes de la economía andaluza y, de momento, no tienen límites. El primero está lastrado por una circunstancia excepcional -la pandemia-, pero su evolución en la última década ha sido excepcional. Volverán los vuelos y los viajes, y con ello los turistas. Por lo que respecta al campo, la apertura de mercados nuevos, como China, y la implementación de más valor añadido a los productos son las dos guías para el futuro.