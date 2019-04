APUNTES SOBRE VOX

Mercadillo de Garrucha, viernes, muchísima gente se agolpa junto a un puesto , me acerco curioso, un joven alto y moreno gritaba a los clientes; " !¡ camisas y pantalones ¡! a quien vote a VOX se los regalo. Palabra de gitano, lo juro por mi madre, habéis de votar a VOX ". Quedo asombrado y los clientes sonríen. El joven me dice que "es gitano y que hace propaganda de VOX en todos los mercadillos, y como él otros muchos. Los gitanos, oiga usted, queremos a España, y somos gente de bien y queremos lo mejor para todos, por eso vamos a votar a VOX, porque es el único partido que nos dice la verdad, y va a defender esa verdad, aunque alguna no guste". Me voy mas asombrado aún. No hace mucho hubimos de ocuparnos del fenómeno que significó en la política española la irrupción de PODEMOS. Los analistas políticos entendimos que el binomio que había gobernado la transición comenzaba a dar muestras de agotamiento. La corrupción extendida hasta la médula del PSOE y del PP y otros partidos y las ausencias, errores e indolencias de unos y otros, el incumplimiento sistemático de sus programas y dosis elevadas de arrogancia habían abierto las puertas a otros grupos políticos emergentes. PODEMOS fue el primero de ellos. Pero al igual que en la izquierda se cuestionaba por vez primera el liderazgo emocional y político del PSOE, en el centro derecha también surgieron otros jóvenes entusiastas con unas ideas de centralidad en la economía, la política y la sociedad y fundamentalmente sobre una fuerte defensa de la integridad territorial de España, Ciudadanos se abrió espacio en Cataluña y en España.Y finalmente con motivo de las recientes elecciones en Andalucía, un partido extraparlamentario posicionado en la derecha "sin complejos" fue el dato más atronador de los resultados electorales, VOX irrumpía con una fuerza inesperada y obtenía doce diputados en el Parlamento de Andalucía. Y toca escribir sobre VOX, sería inexplicable eludir esta cuestión. Antes de nada y para poner todo en contexto en occidente hay una creciente marea de personas que se sienten lejos de los partidos "tradicionales" y a la vez se muestran contrarios a la economía neoliberal, la masiva e incontrolada llegada de inmigrantes y los desequilibrios de la globalización, entre otros la crisis económica. Muchos de estos votantes se sienten atraídos por los partidos populistas de izquierdas y derecha que ya están cambiando el rostro de las democracias liberales de occidente, EE UU y también en España. Se dice que el giro radical es el alarido de rabia de un electorado que se resiste a aceptar la desaparición de su cultura y significación histórica. Los partidos más a la izquierda y los nacionalistas separatistas afirman que muchos de los líderes de VOX son "fascistas" y sus políticas antidemocráticas y que su existencia y sus propuestas están al margen de la democracia liberal. Sin embargo un muy reciente ensayo político de dos de los grandes pensadores de este siglo; Roger Eatwell y Matthew Goodwin ambos catedráticos universitarios niegan estas premisas y ahondan en la proyección y auge de estos populismos o nacionalpopulismos y las razones que mueven a sus votantes a apoyarlas.

Y llegamos a VOX. Los líderes de este partido rechazan rotundamente le etiqueta "populista". Asimismo rechazan la de "fascista", incluso "extrema derecha", si acaso aceptarían "nacionalistas españoles" por la repetidas declaraciones de Santiago Abascal asegurando que solo les interesa España , vienen defender a España y singularmente su unidad territorial, su cultura, sus tradiciones y su identidad. Es lo cierto que hay coherencia en la rotundidad de sus afirmaciones y las propuestas que hacen. La cuestión es que VOX no se declara enemigo del Estado de Derecho, ni de la UE, ni de la Constitución ni del orden jurídico, sin embargo dicen que si gobiernan están dispuestos a unos cambios radicales si estos fueran aprobados en el Congreso de los Diputados. Una aceptación de las reglas del juego democrático. Ocurre que muchas de estas medidas que anuncian podrían mover el tablero de juego establecido por las mayorías parlamentarias y pactos de gobierno de los partidos "tradicionales" en su beneficio exclusivo según sostienen en VOX. Y cambiar el mapa territorial con reformas tendentes a una nueva configuración política y administrativa de España que afectaría singularmente a las autonomías y especialmente a Cataluña y País Vasco en sus aspiraciones separatistas. Sobre VOX se ha escrito y se opina mucho incluso con insultos y desprecios siendo un partido que no aún ha gobernado. Objetivo de influyentes grupos de comunicación las descalificaciones sobre VOX y sus dirigentes son conocidas por los lectores. Y es razonable que se hayan criticado algunas propuestas por estar fuera del marco constitucional y por ello mismo no han prosperado en Andalucía donde presta sus votos al gobierno de PP y Cs. Pero leyendo su programa electoral condensado en un breve folleto " 100 medidas para la España viva" habrá que reconocer que algunas de ellas encajan plenamente en las demandas de miles y miles de votantes, la mayoría de la derecha y otros del desencanto de las izquierdas, según reflejan las encuestas. El auge que se anuncia asegura un grupo potente en el Parlamento. Y este panorama asusta a muchos profesionales de la política porque hasta ahora no conocía un discurso contrario a la corrección política establecida y VOX lo hace con enorme soltura y convicción.

Y aquí está el dilema; la ruptura del bloque de votantes de centro derecha puede favorecer a otras formaciones de signo opuesto por efectos de la Ley D´Ont , los presuntos votantes de VOX están desconcertados ante los mensajes que alertan y avisan que según sus votos y otras razones ajenas pudiera volver gobernar una conjunción de izquierdas liderada por Sánchez. La radicalización de los dos bloques enfrentados como nunca antes, está motivada entre otras causas por el auge imparable de VOX y su irrupción en Andalucía que ha sido determinante para desbancar al PSOE del gobierno autonómico. Solo con medir la asistencia a mítines de VOX en grandes escenarios y ver el amino de sus seguidores podrá conocerse el empuje de este fenómeno.