Acuerdo de parís o una posible guerra

Las negociaciones del 10 al 12 de enero 2022, entre Rusia, USA y la OTAN se aparentan más a un dialogo entre sordos que a un posible entendimiento que evitase el conflicto armado. Rusia pide que la OTAN respete el Acuerdo de Paris firmado por el Secretario General de la OTAN Javier Solana y Evgueni Primakov en mayo del 1997. Este acuerdo indicaba la reducción de las fuerzas convencionales en Europa bajo la consulta en Viena de los 30 países del Tratado CFE del 1990. El Acuerdo de Paris regentaba las relaciones de dialogo entre Rusia y la OTAN, este Acuerdo ponía fin a la "Guerra Fría" de cierta manera. Rusia pedía que la OTAN se comprometiese a nunca desplegar armas nucleares, ni las almacenar en 3 países del antiguo Pacto de Varsovia fronterizos a Rusia, lo que fue aceptado con una declaración de principios en la que declaraban que la OTAN no se lo había planteado. Tras 6 reuniones de negociaciones durante 4 meses el 27 de mayo 1997 en Paris firmaban este Acuerdo los representantes de la OTAN y Bill Clinton y bajo la presencia de Jacques Chirac y del Presidente ruso Eltsine. El texto se compone de unas 20 páginas que debían ser presentadas y aprobadas por los Gobiernos de 16 países de la OTAN y de Rusia, pero en ningún caso el Acuerdo sería ratificado por los Parlamentos de estos países ya que esto le hubiese dado al Acuerdo un estatuto jurídico de Tratado. El Problema empieza cuando la OTAN despliega misiles en Rumania y almacenaba armas nucleares en Alemania. También la OTAN sin que hubiese una resolución de la ONU atacó a Yugoslavia en guerra civil. Los Rusos nacionalistas, con el fin de Eltsine, empiezan a considerar que la OTAN que fue creada para defender a la Europa Occidental de un ataque de la URSS, lejos de tener un dialogo cooperativo con Rusia, la OTAN se extiende hacia las fronteras rusas y refuerza su potencial militar frente a una Rusia que ya no es la comunista cuya ideología era enemiga de la Liberal de Occidente. Surge el conflicto entre Rusia y OTAN, cuando en Ucrania grupos de disidentes y opositores con extranjeros, organizados aprovechan el descontento popular contra su Gobierno prorruso, estos grupos, incitan a una revuelta que obliga a este Gobierno a dimitir y destituir al Presidente Viktor Ianukovitch prorruso, abriendo paso a un Gobierno pro-Occidental. Rusia reaccionó recuperando en el 2014 la península de Crimea autónoma y que en un Referéndum rechazaba el nuevo Poder de Kiev. Recordemos que Crimea fue cedida por Decreto a la Ucrania soviética por Khrouchtchev en el 1954, sin ninguna consulta popular en Crimea o del Parlamento de la URSS, una arbitrariedad sin precedente propia de una Dictadura. Tras el cambio de gobierno en Ucrania la UE y la OTAN le aportaron su apoyo, económico, militar y político, Rusia hacia igual en Crimea. Hoy nos encontramos en una casi ruptura total de las relaciones entre la UE y Rusia, la UE sanciona a Rusia económicamente lo que la afecta muy poco pero perjudica mucho a la agricultura y ganaderías de Francia y España, las sanciones son reconducidas este 14/01/ 2022 por la 15sima vez, el Ministro de Asuntos exteriores francés amenaza con cerrar a Rusia los grifos del Gas que envía a la UE, Alemania es la principal beneficiaria, muy inteligente, esto le permitiría a Francia ser la que suministrara a Alemania en electricidad. Esperemos que USA -OTAN y Rusia lleguen a un consenso como lo fue con los misiles rusos en Cuba. El gran Presidente Kennedy no aceptó misiles y aviones bombarderos en su Puerta y para evitar una guerra nuclear negoció, la URSS retiro sus misiles el 28/ 10/ 1962 y los aviones el 20/11/ 62, USA retiró sus misiles en Turquía, los Júpiter en Italia y los Thor en Reino Unido. Khrouchtchev y Kennedy salvaron la Paz y la Humanidad. Los Perros de Guerra se lo hicieron pagar a Kennedy con su vida. Si USA con razón no quiso los misiles en Cuba, hoy debe aceptar que Rusia no los quiera ante su puerta. De nuevo está en juego la Paz.