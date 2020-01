Anteponer la inteligencia a ideologías

Este año 2020 va a ser difícil en lo que concierne las políticas nacionales de los países que componen la UE. La gestión que la apisonadora llamada Crisis va a poner en cuestión, en un momento crucial, la UE se enfrenta al reto del BREXIT y de las sanciones a Rusia que han hecho perder Mercados a la Agricultura y las Industrias instaladas en los países de la UE, lo que ha provocado el desplazamiento de estas industrias a Rusia para mantenerse en este mercado evitando las sanciones, Mercedes es un ejemplo, va a producir en Rusia más automóviles que en sus factorías de Alemania.

En lo que concierne la Agricultura, Rusia se ha orientado hacia otros países fuera de la UE para abastecerse de frutas y verduras, también ha desarrollado su ganadería y hoy compite con Francia en las exportaciones de cereales, trigo en particular, difícilmente la Agricultura de la UE recuperará el Mercado Ruso. Son las consecuencias de las sanciones que el Señor Trump impuso a Rusia obligando a sus lacayos políticos de la UE a ponerlas también en práctica pese a que perjudicarían gravemente las economías de la UE, sin embargo las relaciones comerciales entre las industrias de USA y las Industrias de Rusia han aumentado sensiblemente, USA sanciona extraterritorialmente a las empresas de otros países, amenazando de cerrarles su Mercado y prohibiendo a estas empresas que utilicen el $ US en lo que concierne los pagos con Rusia, pese a que estos $ US que detiene Rusia son de su propiedad, pero USA juega con el concepto Nacional referente a la moneda, es decir el uso por el valor definido en la moneda pertenece al que la detiene pero la moneda en sí, sea papel o metal es propiedad del Estado, la realidad es que USA ha delegado en la UE la misión de entamar una nueva "Guerra Fría", que solo perjudica a la UE.

Hemos visto los golpes violentos de Trump contra Francia y Alemania que son los motores económicos y políticos de la UE y no es casual, US retira a Francia toda su ayuda logística militar en Mali, dejando a Francia sola frente al terrorismo, que se ha reforzado en esta región por la llegada de nuevos efectivos que se repliegan de Siria e Iraq, esto ocurre cuando Francia con el Airbus ha sobrepasado en ventas a Boeing, una píldora difícil de tragar para Trump.

El Señor Trump no ha atacado el gaseoducto Turkish Stream que ya entrega gas a Bulgaria y se dirige a Italia, pero Trump ataca el Nord Stream 2 que debe abastecer Alemania, cuando la economía de este país necesita un mayor volumen de Gas para sus industrias y particulares ya que cierra sus centrales eléctricas atómicas, el complemento de Gas le llegará de Rusia con un nuevo conducto el Nord Stream 2, al que Polonia y Dinamarca, pese a la perdida de "Royalties" prohibieron el paso en acuerdo con las directivas del Señor Trump. El Nord Stream 2 está casi terminado pasando por la vía marítima, el Señor Tremp ha reaccionado firmando un Decreto que congela los fondos depositados en USA por las compañías que instalan el Nord Stream2, la Sociedad suiza Allseas y también dos más han cesado sus servicios, Rusia lo terminará con sus propios medios pero con un cierto retraso, Trump ha tomado estas medidas en pleno invierno, momento en que Alemania necesita mayor volumen de energía, esta decisión no es casual ni perjudica a Rusia en particular pero sí a Alemania en un momento difícil para su economía y naturalmente la de todas las economías de la UE que recibirán el choque de la regresión de la economía alemana.

Ante esta situación política y económica yo me interrogo y me gustaría saber si para USA la UE es una aliada o más bien un estorbo, la economía de USA no está tan bien como lo dicen, la FED se plantea si no debe rebajar la paridad de cambio de su moneda, es decir devaluar el $US para facilitar un aumento de sus exportaciones, encarecer las Importaciones lo que obligaría a las empresas a fabricar en USA, esto tendría consecuencias políticas sobre su Deuda exterior y su credibilidad.