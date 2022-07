Asistimos al declive de occidente

Lo de Madrid, si lo analizamos con una visión constructiva, solo podemos decir que se ha aumentado la agresividad, sin que se abordasen los problemas económicos, sociales y la estructuración de una fuerza defensiva para los intereses de Occidente. Hemos visto una manipulación del equipo Biden-Macron, para que los países de la UE sostengan la industria de Guerra US, en un momento en la que sus economías están en un periodo critico por la inflación, las Deudas Públicas y Privadas y que sus PIB se debilitan. Hoy Viernes 30/06/ 22, el INSE (Instituto Nacional de Estadísticas Económicas) de Francia ha anunciado que el crecimiento económico será de 0,5% en el 2022 y en el 2023 de MENOS 0,5% es decir entraremos en recesión debido a que Francia es uno de los Motores económicos de la UE. Se añade que en USA, 12 Industrias importantes han quebrado dejando una deuda de 12 Mil Millones de $ US. La inflación 5%, las restricciones de ayudas a los millones de pobres, la necesidad de rehacer las infraestructuras (puentes y carreteras) e igual que los recortes a los presupuestos de las ciudades están creando una crisis de Sociedad en USA. Un Estado como Texas ha planteado un Referéndum en el 2023 para decidir separarse de la Unión, es decir de USA, los Políticos USA responsabilizan a China y Rusia, bueno, para los Políticos de la UE es la culpa de Putin, olvidan que el Señor Borrell y la Presidenta de la Comisión de la UE dijeron que había que no comprar el Gas ni el Petróleo ruso, y que sería en el campo de batalla donde se decidiría todo, hoy esos Políticos callan y se esconden. Putin no es un Santo, pero defiende los intereses de su país, ¿Qué intereses defienden nuestros Político? La FED ha aumentado los intereses para hacer más atractivo la puesta en el Mercado de Bonos de Deuda US, momento que esperaba China para deshacerse en el Mercado de sus Bonos de Deuda US a un precio más atractivo que los emitidos por US, se añade que la confiscación a Rusia de sus $US ha creado un pánico y asistimos a la entrada de Argentina e Irán en el sistema BRIC que patrocina Rusia, China y tres países más que representan 40% de la Población mundial y el 30% de los PIB, a estos países se van añadir Malasia, Indonesia, Brasil que han pedido su adhesión. Se añade que 12 Bancos importantes a nivel internacional han adoptado el sistema de pagos SWIFT pero Ruso, Rusia exige que todos los pagos de sus materias primas y cereales que exporta, se les paguen en rublos, por lo tanto los países que los importan deben pagar sea con oro a cambio de rublos, sea negociar con Rusia acuerdos comerciales que sacan a estos países de la órbita del $US y del Euro, Brasil ha roto filas negociando acuerdo comercial con Rusia para intercambios comerciales, el FMI ha advertido que esta situación

ponen en serios riesgos el futuro del $US como moneda dominante. La guerra de Ucrania es una carnicería del pueblo ucraniano que es mantenido bajo perfusión por Occidente, el cual a su vez se debilita económicamente, sin por ello tener la certeza de poder bloquear al ejército ruso. El ex pez gordo de la CIA y de inteligencia, Graham Fuller predice un resultado sombrío para Estados Unidos y Europa con su guerra contra Rusia en Ucrania: "Al contrario de las declaraciones triunfalistas de Washington, Rusia está ganando la guerra, Ucrania la está perdiendo. El daño a largo plazo a Rusia es discutible, ya que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia han resultado mucho más devastadoras para Europa que para Rusia. La economía mundial se ha ralentizado y muchos países en desarrollo se enfrentan a una grave escasez de alimentos y al riesgo de una hambruna generalizada. Además, Rusia ha vuelto la espalda a Europa, la cual sin Rusia, difícilmente recuperará su economía anterior". Vemos como Rusia se refuerza en América Latina, África y Asia junto a sus aliadas: China e Irán. Una 3ra Guerra Mundial sería nuclear, el fin de la Humanidad, nadie ganaría, pero sí que todos perderíamos.