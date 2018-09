Borrel, un crack

En medio de la tormenta y el rifirrafe de "titulitis aguda" que ha obligado a Doctor Sánchez a sacar su tesis del armarito de la abuela de Camilo José de Cela, animan mucho las declaraciones de José Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores ; "No vamos a plantear la soberanía española en Gibraltar" en estas negociaciones del Brexit, decía ante los medios informativos. Qué bien, así de sencillo, España no cuestiona la situación de Gibraltar fuera de la UE. ¿Para qué, se preguntará Borrel? Tras varios siglos con la bandera inglesa en el Peñón, no vamos a molestar ahora. Uff, que fastidio. Me encanta este Borrell en su cinismo. Nunca, desde el tratado de Utrech se han dado las circunstancias tan favorables a los intereses de España. La decisión unilateral del Reino Unido de salir de la UE dejan automáticamente a Gibraltar como un territorio ajeno a esa Comunidad. Pero nuestro Borrell no considera importante esta cuestión irrepetible. Un fenómeno de la estrategia.

Si añadimos otras declaraciones del mismo Borrell ante las cámaras de la BBC en relación a Cataluña y la situación provocada por los golpistas, el Ministro de España ahora afirma que "Cataluña es una Nación" y que "le parece injusto que los políticos catalanes encarcelados " por orden judicial por presuntos y graves delitos, " estén en la cárcel" Se le ocurre apuntar a los magistrados del Supremo que "hay otras medidas cautelares". Este Borrell se supera día a día y como cabe imaginar conoce el Derecho penal mucho mejor que el magistrado Llarena, no faltaba más, para eso él nació en Pobla de Segur (Lérida) y Llarena en Burgos capital de las Cortes Castellanas y cuna del absolutismo enfrentado a la nación catalana que nunca existió. Hay que aceptar que el Doctor Sánchez ha acertado con su mejor Ministro de Exteriores, aunque no coincida en absoluto con lo que España espera de esa alta representación exterior. Catalán "au dessous du tout" este controvertido socialista es muy capaz de transfigurar su careto como máscara de marioneta que huele las señales del viento. Constitucionalista de verbo encendido al calor de las masas en aquella manifestación en Barcelona. Ahora con boquita de piñón en mohín de complicidad con el xenófobo Torra y el fugado Puigdemont. Su frase ya célebre "Cataluña es una Nación" es la esencia del discurso sedicioso de las CUPs, Arrán, las CDR, de la masas que agitan día y noche calles y plazas de Cataluña. Y de los políticos golpistas. Que los presos mejor en la calle es la inspiración de los lazos amarillos y revueltas callejeras que insultan y desfiguran la democracia española y al conjunto de españoles, también en Cataluña. El Ministro de Exteriores del Doctor Sánchez pagando las facturas correspondientes a los enemigos del Estado español en plazo y tiempo y con intereses acumulados como buen catalán cumplidor.

¿ Y España?, Vaya fastidio, estos españoles empalagosos siempre con lo mismo. Querrán también que me ocupe de reclamar lo de Gibraltar como si fuera yo Margallo. Menudos fascistas. Y así sigue ayer mismo aclarando ante las televisiones que las cuatro corbetas encargadas por Arabia Saudita a los astilleros NAVANTIA, seguirán su calendario de entrega sin mayor problema. Y ello porque España acepta con generosidad y comprensión la entrega de las bombas que Arabia Saudita compró a España. Eso sí, aclara Borrell, estas bombas no tienen efectos colaterales, solo matan con precisión. Mas o menos vino decir que eran de confeti y que apenas mataban. Todo aclarado para mayor honra de la Ministra de Defensa cuyo rostro sigue de color cerúleo sin señal de haber sido desautorizada sin contemplaciones. Habrá bombas y corbetas , barcos de guerra, pero no habrá daños colaterales que sería el tope del buen izquierdista pacifista como el tal "Chiqui" alcalde de Cádiz y la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Todo buen rollo. Con estos antecedentes habrá que reflexionar sobre si en España se confirma la definición de Jean D' Omerson sobre la ineptocracia. Imagino que ustedes la conocen y en otro caso siempre podrán acceder a redes sociales o internet donde se explica esta cuestión con detalle.

El penúltimo espectáculo del Doctor Sánchez con el diputado Rivera quedará en los anales del Congreso. Los mohines de Borrell, su Nación catalana, Gibraltar eternamente inglesa y las corbetas navegando a la pesca del atún en el Indico mientras una explosión de confeti en racimos ameniza la escena final. Se encienden los focos y !¡ flass¡!, una voz reclama atención; ustedes no entienden nada, enfatiza Camilo Sesto en funciones de Vicepresidente; los huesos de Franco, eso es lo único que importa, no molesten con vulgaridades al Doctor Sánchez.

Y millones de españoles se entregan por fin a un plácido sueño. Lean por favor sobre la ineptocracia.