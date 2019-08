CAUSAS DEL POSIBLE BIG-BANG

La desintegración de la Economía de Occidente comenzó a partir del 1980, Paul Volcker, recién nombrado Presidente de la Reserva Federal Americana dio una conferencia y anunciaba en la Universidad Warwick de Londres:"...es indispensable para sanear y desarrollar el sector financiero, realizar una desintegración controlada de la economía de producción de bienes de consumo es un objetivo legítimo...".

Volcker comenzó elevando las tasas de intereses del $US al nivel de 21,5%, siendo el $US la moneda única de los intercambios comerciales, se encareció hasta el 1982, arruinando las pequeñas y medias empresas y los agricultores, solo las Multinacionales, estrechamente ligadas a los Grandes Bancos de Negocios, resistieron el choque y podían comprar el $US, la industria del automóvil perdió un 44,3% de sus ventas. En 1981 Volcker con su Ley programa Kemp-Roth abrió las puertas a la especulación inmobiliaria y en el 1982 con la Ley Garn-St Germaine rompió la rigidez de estructura de la gestión de préstamos de los Bancos tradicionales, creando Servicios bancarios universales (Google, Amazon, Facebook ofrecen estos servicios en USA). Desaparecieron toda la industria, mediana y pequeña, consumidora de importantes inversiones en investigación, desaparecieron en Occidente y/o se instalaron en China y países del 3er Mundo.

Ahora comprendemos mejor como progresivamente se ha degradado lentamente la situación en Occidente, conduciéndola a la crisis en 1992 y en 2008. Después de estas crisis, la falta de Dinero por la compra /venta de Deuda de Estado, de Comunidades y de Obligaciones por los Bancos, se ha creado un marasmo financiero que nutre la especulación, incluso se empeñan estos certificados, dando lugar al REPO.

Hoy las contradicciones económicas, encabezadas por USA están desintegrando la hegemonía de Occidente agravando la Deuda y creando la amenaza de una implosión económica de la cual el $US tendrá una gran responsabilidad. Cuando USA impuso su concepto de Orden Mundial en el 1947, imponiendo el $US como única moneda para la compra venta de Petróleo, los Politicos de USA estaban lejos de pensar que un día serían ellos dependientes de los países de Medio Oriente que desconsideraban y dominaban gracias a la 5ta flota.

Los 6 países de la CCG (Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán) producen 43% del petróleo mundial en colaboración con las Petroleras y refinerías USA e inglesas, en Arabia, la Sociedad nacional ARAMCO está valorada en unos 3 trillones de $US y produjo 112Mil Millones de beneficios en el 2018, pese a las fluctuaciones del precio del Petróleo, Arabia ha invertido más de 600 Mil Millones de $US en Europa.

La Multinacional financiera CityGroup posee 32% de la Saudí American Bank, paro la City Group hoy está bajo el control de de la familia Saudí ya que desde 1993 el Príncipe al- Waleed bin Talal, propietario de la Saudí Comercial Bank invirtió 600Millones de $US en la CityGrupr, los países del CCG han invertido más de 600Billones en la economía de USA y son los que detienen mayor cantidad de Deuda USA Trump patalea, debido a que el valor del $US es hoy un impedimento para el despliegue de sus industrias y competir contra China, si devalúa el $US de un 15 % crearía un precedente político grave con sus aliados económicos que son los países de CCG, precipitaría el Mundo Occidental a una crisis económica difícil de superar ya que los inversores del CCG difícilmente harían las inversiones que pudiesen compensar la bajada en el sector económico del valor de sus reservas en $US. USA está prisionera de su $US, mientras que su Deuda ahoga su economía, con sus medidas Trump ha logrado esconder la miseria creciente en USA, creando un "Blanco" a disparar "El Emigrante Latino".

En Europa fueron los judíos, hoy los africanos del Norte y subsaharianos, siempre el "palo" al más débil, ¿Hasta cuándo? La crisis está en nuestras puertas, ¿Son de otro planeta los Politicos o quizás nada les importe salvo el Poder?