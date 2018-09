España, ¿desde cuándo?

Hace unos días, y debatiendo en una agradable charla de café entre amigos, me preguntaban por la antigüedad del concepto España y su procedencia, después de varias opiniones les prometí que publicaría un artículo, con el afán de exponer todo aquello que conociese, pero sobre todo, lo que prestigiosos historiadores como Julio Valdeon o Domínguez Ortiz han escrito sobre el mismo. Hagamos una breve descripción, que incluso, podemos encontrar en las redes. Los romanos llamaron Hispania al conjunto de la península Ibérica, con el significado de tierra de conejos, pero su raíz no latina, dio a pensar a los historiadores la procedencia fenicia de la misma: "I-span-ya," y aunque se han barajado varias hipótesis, el termino podría significar "tierra del norte" (span en hebreo y arameo, significa en fenicio "el norte" y Spy en fenicio que es la raíz de la palabra span, significa "batir metales" (tierra donde se forjan metales); aunque desde principios de la edad Moderna hasta llegar a la Generación del 27 se creía que Hispania era una deformación de Hispalis, palabra de origen Ibero que significaría "la cuidad de occidente" y por ultimo diremos que para los griegos a esta península la denominaron Ophioussa (tierra de serpientes); en fin, como podemos ver son distintas las versiones que hacen referencia a la palabra España, incluso. Pero la idea de España como un cuerpo político se reconoce desde la Edad Media, aunque fuese entre minorías, y no solo esto, podríamos transportarnos al Imperio Romano, como hemos afirmado, donde ya se alude a lo Hispano, como territorio geográfico, y se reconoce también cierta forma de vida que abarca a una comunidad social y política con costumbres que la definan, España es además un topónimo cristiano, aplicado a la península Iberia, pues debemos de reconocer que la idea Medieval de España la tienen solo los cristiano; pero además referido al mismo contorno territorial, existen los topónimos contemporáneos Al-Ándalus y Sefarad; estas tres culturas coexistieron durante ocho siglos, y digo coexistieron, porque en mi opinión es utilizar un término más acertado que el de convivieron, pues reconozcamos que los judíos cargaron con numerosas acusaciones que preocupaban más que los musulmanes, de hecho Alonso X El Sabio, a pesar de su buena relación con judíos y musulmanes en la Escuela de Traductores de Toledo, en su obra Las Partidas se lee: "los judíos están como testimonio de que mataron a Cristo y con la esperanza de que algún día se conviertan". Decid que os admitimos porque algún día os daréis cuenta de vuestro error, o acusarles de la peste negra de 1340, no se puede decir que sea tolerancia. Pero prosigamos, a principios del siglo XV se unieron Castilla Y Aragón en una sola dinastía, la de los Trasmatara, fue un gran paso a la formación de España, de hecho Pedro Mártir de Ingería, cronista de la época dijo: "Ya están unidas casi todas las Españas, solo quedan dos dedillos, Navarra y Portugal", y va a ser cuando a partir de esta época se utiliza la expresión Reyes de España en el extranjero, pero no aquí, porque teníamos una base que estaba formada por una federación de reinos con su moneda, sus aduanas y sus normas jurídicas, y así es como se fue confeccionando el territorio que definiría a España. Y ya para terminar, por razones de espacio, dejaremos para otra ocasión la continuidad de este artículo, pero antes quiero decir que estoy muy de acuerdo con el señor Rafael Sánchez en su artículo "Covadonga 13 siglos después".