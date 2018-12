LA HUMILLACION

Cogeremos las pistolas y os reventaremos la cabeza". Así increpaban y amenazan a unos jóvenes universitarios en Barcelona cuando repartían octavillas resaltando el valor de la Constitución que consagra la unidad de España. Esa Constitución aprobada clamorosamente en Cataluña que establece la igualdad de derechos y libertades para todos los españoles no existe ni protege a los catalanes porque el Estado que habría de defenderla desapareció hace muchos años de aquella región española. Y surgen unos jóvenes que tratan de sustituir la dignidad del Estado. Defender algo así en Cataluña no resulta gratis y entre gritos y violencia surgen las amenazas de pistolas como en el 34, con semejantes ánimos y justificados por los mismos que ahora lideran televisiones, radios y periódicos. Por ello esta precisa amenaza de muerte será declarada libertad de expresión por Rufián, Torra y sus acólitos bien nutridos por intereses bastardos ; el Gran Whyoming, Ferreras, Julia Otero, Monedero, Escolar y otras especies subacuáticas que se nutren del lodo y la carroña para alimentar su ego y su bolsa. Callan cobardemente lo que ocurre realmente en Cataluña; ha desparecido el bien más preciado, la libertad.

Las imágenes son incuestionables el fascismo campa a sus anchas por Cataluña alentado desde la Generalitat y el sujeto supremacista que ejerce de marioneta de Puigdemont es de facto el Jefe Supremo de los CDR. Esos "aguerridos" agitadores solo se atreven encapuchados y en manada para apalear impunemente incluso herir a policías , guardias civiles y periodistas con el rostro cubierto, por si acaso. El balance de esta visita de Sánchez a Barcelona; 65 heridos de ellos 47 mossos , 4 Periodistas y varios viandantes. Podría haber sido peor. Y en este ambiente "festivo y alegre" llegaba a Barcelona el Presidente Sánchez y sus Ministros para reunirse en Consejo. Reunión previa con el supremacista Torra. Y más tarde algunos de los Ministros con los Consejeros del ramo. "Una relación bilateral de Gobierno a Gobierno entre países vecinos y amigos" como ha titulado un corresponsal extranjero. La ignominia se ha servido a cámara lenta por más que Carmen Calvo trate de engañar a los españoles con argumentos que no resisten la razón.

Iniciativas encaminadas a la distensión en Cataluña deben ser consideradas con prudencia atendiendo previamente que el Gobierno de la Generalitat y el de España no puedan desbordar los límites de la Constitución. Y aquí surge la conveniencia o la inoportunidad de una reunión de Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre. La duda se despejó el día anterior en la reunión entre Torra y Sánchez y el acuerdo entre ambos que quedará para la historia de este largo proceso de humillaciones. Primera victoria de la presión de Torra ante un Presidente Sánchez muy debilitado por los resultados en Andalucía. Después el llamado Pacto de Pedralbes, una entrega sin condiciones para cualquier gobernante que pretenda anteponer la defensa de la integridad del territorio que él representa en nombre de la democracia española. Indignidad que traslada al conjunto de los españoles. Segunda entrega, la palabra Constitución no debe mencionarse durante la jornada ni aparecer en ningún texto según exigió Torra. Y así fue como en aquella cumbre bilateral desapareció la Carta Magna, la única que nos eleva a la dignidad de ciudadanos libres e iguales ante la Ley. Una jornada sin Ley. Cava y brindis al Sol. A Torra una palmadita para que no siga animando a los violentos ; ARRAN, CUPS, CDR. Y otras organizaciones para militares como Bandera Negra, el MIC y tantos otros expertos en guerrilla urbana que agrupa a muchos delincuentes comunes según confirma la policía nacional. Aún así pretende alguien que esto se llame diálogo y distensión . En las calles, donde se escenifica la vida en toda su crudeza, aumenta la tensión en una región que no quiere volver a los años negros de anarquistas de CNT y FAI , las bombas del Liceo, los magnicidios. O el recuerdo de aquellos asesinos organizados que aterrorizaron Cataluña entre 1.920 y 1.930, los "Escamots" de Francesc Maciá. O los "paseos" criminales de los Hermanos Badía y su banda durante la II República. Pedro Sánchez, poco lector y menos intelectual ha rebautizado el aeropuerto del Prat al tiempo que anula el juicio contra Lluis Companys como si con ello se pudiesen olvidar más de 8.000 asesinatos de ciudadanos catalanes muchos con la firma del "molt honorable President" hasta que huyó a Francia. Ahora en un bucle de nostalgia liberticida esta horda alentada por dirigentes y miembros del Gobierno de la Generalitat se propone avinagrar el futuro que nos debemos todos los españoles y especialmente los que sufren en Cataluña largos años de despotismo totalitario. No hubo ejemplo de villanía semejante al protagonizado por Sánchez ante Joaquin Torra desde los lametazos de botas y pleitesía de Carlos IV, el rey Imbécil, y su hijo Fernando VII, el rey Felón, ante Napoleón. La palabra diálogo pierde todo sentido en boca de quien solo demuestra una ambición enfermiza por continuar unos meses más en el poder. Y por ello no cabe valorar las decisiones de ese Consejo de Ministros ensombrecido por la felonía sin límite de todos su miembros y singularmente del sumiso Presidente.

Lástima que Sánchez con gafas ahumadas no pueda ver el paisaje de Cataluña que vive amedrentada . La mejor estampa; las calles silenciosas , balcones cerrados y cerrojos echados por donde el paseaba triunfalmente desde su hotel hasta la Lonja del Mar blindado por 9.000 policías nacionales y vigilancia aérea permanente. Algo más lejos las barricadas, las vallas lanzadas con violencia, botellas, humo, pintura y piedras contra todo lo que representa el orden, la convivencia y la paz. Tras el Consejo de Ministros silenciosamente y acobardados salieron como ratas en sus aviones. Los 9.000 policías vuelven a su bases y en Cataluña queda el regusto amargo de la soledad y la derrota. Han ganado los de siempre, otra vez. Y quedan abandonados los que salen a defender su libertad que es la libertad de todos nosotros. A defender la España constitucional en esa región en proceso revolucionario permanente.

Pedro Sánchez ya tiene la foto, la de la humillación, con ella pasará a la historia sin haber escuchado las sabias palabras de Manuel Azaña o de Josep Tarradellas. Los vividores no precisan de dignidad o de ética, se mueven por el impulso primario donde todo cabe y el fin justifica los medios. Los miembros de la ejecutiva del PSOE tienen una responsabilidad histórica, los españoles no podrán hacer nada que no sea manifestar en las urnas su compromiso por la paz, la libertad y el orden constitucional. Esto es mucho más importante que el incierto futuro de cualquier partido político.