Irán, el mayor error de Trump

El desconocimiento total del Señor Trump en lo que concierne el Próximo Oriente lo ha conducido a tomar una decisión que a medio plazo va a conducir USA irremediablemente a una Derrota política y militar, un segundo Vietnam. En efecto, si en el mundo árabe, ciertos dirigentes independientemente de sus pueblos ha en un primer tiempo considerado que el asesinato del General de brigada Qassem Soleimani podía influir sobre la política de Irán dirigida por el Guía supremo que es Ali Khemenei, estos dirigentes aliados de USA han desencantado rápidamente cuando han visto las manifestaciones de los pueblos de diferentes países árabes mostrando su odio y deseo de venganza contra USA. USA está hoy en una situación muy complicada ya que difícilmente puede justificar ese acto de guerra contra un país que no lo está, pese a las tensiones existentes. Ha sido una decisión contraria al Derecho Internacional, China le ha enviado a USA un mensaje que advierte que no aceptará una nueva guerra en Oriente Próximo. Iraq ha solicitado de que las tropas occidentales abandonen el país, entre ellas las de USA, Trump amenaza con sanciones, lo que no puede impresionar un país que fue devastado por la invasión de USA y sus aliados y más tarde por Daech y Al-Quaeda, más aún cuando hoy China y Rusia le proponen ayudas. En Irán la población hace bloque con sus instituciones y político. Con las sanciones, y la muerte de Soleimani, Trump ha reforzado Irán políticamente que ha decidido retirarse del tratado de Viena que firmó junto a USA, China, Francia, Alemania y Reino Unido, USA (se fue de él en el 2018), tratado que permitía a Irán enriquecer Uranio solo utilidad civil, Irán ha roto esa limitación y tiene los físicos e industria que le permitan fabricar bombas atómicas. Irán a respondido el 7 y 8 /01-2020 al ataque de USA. Disparando 20 misiles contra 2 bases US, causando destrucción de material, esto ha sido una advertencia a USA, Irán puede alcanzar las Bases US en Oriente próximo, esto no es una broma. Trump no ha logrado sus objetivos, pero sí ha agravado la situación de USA y de sus aliados en Oriente Próximo, Rusia y China han confortado sus posiciones e Irán se ha convertido en el Líder de todas las fuerzas opositoras a Occidente. USA ha perdido el monopolio Mundial en lo que concierne la economía, está perdiendo su credibilidad como defensora de los valores Democráticos, que le aportaban múltiples aliados, estos hoy toman distancias con USA, lo que la aísla progresivamente de sus aliados occidentales que no desean lanzarse en una aventura cuyo fin es improbable para sus economías y futuro. USA junto a la OTAN se enfrenta a una situación compleja en Afganistán, donde después de 20 años y gastado 964 Millares (1Millar = MIL Millones) no ha logrado establecer la Paz tal como ellos la conciben. Este 5 /01 /2020 los terroristas de SHEBABS que provienen de Somalia, han atacado la base US Manda- Bay en Kenia, base estratégica, los terroristas han destruido 6 aviones, entre los cuales, 1 C 146ª Wolfhound y un avión espía de Havilland Canada Dash-8, han incendiado la torre de Control y lo más grave herido de muerte 1 general de Brigada US y varios soldados, también otros de Kenia. Sería erróneo pensar que es la mano de Irán que ha perpetrado este ataque realizado por fuerzas de Daech, estos hacen una demostración de fuerza contra USA que acusan de ser responsables de su derrota en Iraq y Siria ya que US no respondió a la intervención rusa, SHEBABS ha recibido apoyo de los combatientes de Daech llegados de Iraq y Siria. Las Bases de USA van a estar acosadas continuamente en toda África ya que su imagen de "Liberadores" ha muerto en las mentes de estas poblaciones. USA se encuentra en una situación política muy compleja, USA se ha convertido en el amigo que nadie quiere invitar a su mesa. USA ha perdido la ocasión histórica de conservar su liderazgo, gracias a una política más moderada, gastando sus miles de Millones en desarrollo y no en Guerras.