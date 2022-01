Sólo la negociación puede salvar la paz

La pregunta de hoy es la de saber si habrá guerra o no por Ucrania. Si Vladimir Putin ha declarado que "Rusia no hará un solo paso hacia atrás, permitiendo a la OTAN de instalarse en Ucrania". Solo queda la solución diplomática, pero ciertos políticos deben cerrar su bocaza, ya que proclaman a los cuatro vientos que Ucrania debe entrar en la OTAN, lo que no puede aceptar Rusia, ya que los misiles de la OTAN estarían a unos 7 minutos de Moscú. El presidente Macron que ha tomado la presidencia de la UE en Bruselas, propone "lo que necesitamos construir es un orden europeo basado en los principios y reglas a los que nos adherimos y contra los cuales actuamos no en contra, ni sin ellos, sino con Rusia hace ahora 30 años". Según el presidente, el orden europeo debe basarse en particular en el rechazo del uso de la fuerza, la amenaza y la coacción, en la libre elección de los Estados para participar en organizaciones y alianzas, en la inviolabilidad de las fronteras y la integridad territorial de los países , así como el rechazo a las esferas de influencia.

Estoy de acuerdo con esa declaración, pero USA rechaza y amenaza a los países de América como Cuba y Venezuela con intervención militar si es necesario, si esos países aceptasen misiles de Rusia en su territorio, por lo tanto esa declaración del Señor Macron es muy cándida, ya que no toma en consideración que la OTAN es el brazo armado de USA en Europa. La realidad es que US quiere pelear contra Rusia, utilizando a los ucranianos como carne de cañón y debilitar a la UE utilizando la OTAN como herramienta para aislar Rusia de la Europa Occidental de forma definitiva. Rusia es la enemiga designada junto a China en lo que concierne el mantenimiento de USA como sola potencia dominante de la economía y política mundial, además Macron propone que cada país pueda incluirse en la Alianza que desee y hoy solo existe una militar y económica en Europa: la OTAN. Como siempre, la diplomacia francesa que busca a "Nadar y guardar la ropa".

No creo que Rusia acepte ese tipo de compromiso. La realidad es que Rusia, a pesar de tener un PIB del tamaño de Italia, posee una fuerza militar muy potente con altas tecnologías y sobre todo unas grandes cantidades de energías y minerales, también cuenta con una aliada China que es la fábrica del mundo y con una fuerza económica enorme y en lo que concierne lo militar, también es una gran potencia: Europa, pese a su industria, hoy, gran parte de ella fue deslocalizada y ha sido mermada por la crisis económica profunda que vivimos, sin olvidar la dependencia de la UE del gas ruso y de sus minerales como el Titano indispensable para la construcción de aviones en particular.

La UE no puede permitirse el lujo de una guerra contra Rusia, sería un desastre económico además de las perdidas Humanas, sean militares o civiles, los políticos de la UE correrían un gran riesgo ya que las poblaciones de la UE no aceptarían tal sacrificio por defender a una Ucrania corrupta y ultra derechista. No se puede descartar que una invasión y ocupación territorial de Ucrania por Rusia, a este país le será muy costoso económicamente y también en vidas, pero con una diferencia, su ejercito está motivado ya que consideran que defienden el futuro de la seguridad de Rusia y su población lo acepta, no imagino a USA enviando sus "boys" a Europa para defender una Ucrania de la cual ignoran su existencia y más aún cuando el "Coco" del comunismo ya no se asocia a Rusia, también USA está dividida socialmente, en crisis económica que se repercute en un aumento notable de la pobreza, tampoco olvidemos el contratiempo militar sufrido recientemente e Afganistán.

No se puede negar que Rusia sufriría con el conflicto en su economía y políticamente, pero tiene grandes recursos naturales y la potencia económica de China su aliada, mientras que en la Unión Europea la crisis se agudizaría. Los pueblos quieren Paz y prosperar.