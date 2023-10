Esta burguesía carlista de misa de doce anda despavorida, comienza a percatare que le están arrebatando el pastel que disfrutaban en régimen de monopolio durante cuarenta y cuatro años de democracia. Felices aquellos años cuando unos “recogían nueces” según declaraba con gesto torcido, el presidente del PNV. No podría imaginar aquel jesuita listillo que llegaría un día que los que “movían el árbol” ahora han decidido quedarse con las nueces. Visto retrospectivamente con más de 850 víctimas mortales había que ser retorcidamente cínico para la gracieta siniestra de atribuir la” movida del árbol” a los mismos de los tiros en la nuca. Así ha ocurrido y es posible que aquel jesuita lo esté visualizando desde el infierno. El fallecimiento no limpia ninguna culpa.

Es posible que los señoritos que manejaban el cotarro no lo hayan visto venir. Votaban y siguen votando como dios manda, a favor del negocio. Cuando se daba la circunstancia, votaban como manda el diablo. El mecanismo viene funcionando desde 1.978 cuando se relamían con la perspectiva de la ley electoral acordada con aquellos acojonados voluntariosos que creyeron que la Ley D,Ont resolvería los problemas que anegaron a la maltratada II República . Y dejaron el título VIII de la Constitución al albur de los vientos de la política y al mercadeo de los partidos nacionalistas de fuerte arraigo burgués/capitalista. En esa dinámica participaron todos los partidos de gobierno; UCD, PSOE y PP echando mano del cuerno de la abundancia para mayor beneficio de los partidos nacionalistas, es decir de la camarilla de siempre. ¿Quiénes manejaban y manejan estos partidos? Un poquito de memoria y atención; Jordi Pujol, Artur Mas, Ortuzar, Urkullu. Los mismos desde Arana y Prat de la Riba.

Ahora le toca el turno al Mago de Oz, de apellido Sánchez, quien se ha mostrado un mago del trile, de la oportunidad y la mentira. La cuestión es que en su propio beneficio ha cambiado unilateralmente las reglas del juego y ha introducido nuevos jugadores; los filo- etarras, algunos condenados por asesinato, secuestro, exaltación o complicidad con el terrorismo. Todos ellos ¨”movían el árbol” pistola en mano. El líder incuestionable de esta banda es ahora el socio de referencia de Sánchez que se muestra encantado con este “trágala” para lograr su investidura. Poco importa que el diario el Mundo este publicando documentos y testimonios de algunos que formaban parte de la banda terrorista inculpando a Otegui en su participación en actos terroristas entre otros; nueve secuestros incluso la supuesta orden de asesinato de Juan de Dios Doval, diputado de UCD. Como resulta fácil observar Otegui aporta las mejores credenciales para ser socio de Pedro Sánchez según el nuevo Código Ético del PSOE. Se entiende. Reanimando esta dinámica y los lazos de entendimiento con Otegui, el PSOE ha propiciado que Bildu vaya creciendo en votos y cargos electos en ayuntamientos y diputaciones del País Vasco y Navarra. El territorio del PNV comienza a cambiar de siglas y parece que se acerca algo trascendental; Arnaldo Otegui Lehendakari. Adiós carlistones, según los indicios os han comido el pastel, hace tiempo que las sotanas también cambiaron de bando.

Y bien merecido, según el historial de traiciones del PNV. Apenas seis días después de apoyar los presupuestos de Rajoy, no tuvo dudas el PNV de votar a favor de la moción de censura contra Rajoy que aupó al poder a Pedro Sánchez. Teniendo en cuenta lo anterior, no podrá estar tranquilo el ahora candidato a la presidencia del gobierno, la traición del PNV es su cuño y seña y la abstención es una posibilidad tan cierta como condicionado el apoyo. Lo dados están el aire. Y según caigan los dados, causarían efectos inmediatos en el presente y futuro del País Vasco y de España. Los padres de la constitución en 1.978, los dirigentes de los partidos mayoritarios, jamás imaginaron que los dirigentes de la banda terrorista que sembraba de cadáveres pueblos y cuidades de España llegaran a gobernar en el País Vasco y a decidir sobre la constitución, el Estado de Derecho, la integridad territorial de España y el sistema político que nos dimos los ciudadanos votando libremente por una democracia liberal, social y de derecho. La alianza del PSOE con estos grupos minoritarios pero decisivos lo hace posible. Y esta es la gran preocupación de los españoles en general y de los dirigentes del PNV en particular. Las exigencias a Sánchez parecen una barrera infranqueable de parte de los partidos separatistas- golpistas, Pere Aragonés vino al Senado a reforzar e insistir en las condiciones exigidas a Sánchez para una posible investidura. Conforme se van complicando las negociaciones con los partidos independentistas en Cataluña, los carlistas se alzan un palmo y reclaman que se reconozca el País Vasco como una Nación. Antes tuvieron importantes traspasos de competencias, así como compensaciones económicas y fiscales que arrancan de esa especie de bula fiscal, interpretación sesgada de la Ley Vieja y privilegio foral que supone una desigualdad fiscal atronadora entre los españoles y entre los territorios. Reyes Maroto, conocida como “Navajita Plateá” en su estruendosa y fracasada campaña como candidata ayuntamiento de Madrid y ahora portavoz del PS0E en el Ayuntamiento se marca un titular de prensa ensalzando las bondades de las alianzas y acuerdos con Bildu, “Con Bildu mejoramos las vidas de los españoles” declara Maroto. Matemáticamente, son muchos que no podrán mejorar la vida porque llevan años enterrados a causa de las “bondades y mejoras” de los compañeros de Bildu. Esta frase nada improvisada, junto a otras similares forma parte de la campaña impulsada por el Gobierno de Sánchez en favor de mostrar a la opinión pública virtudes cívicas y democráticas de Bildu que hasta ahora nadie conocía. En esa vía de blanqueamiento exprés el pasado mes de junio, el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martin, ofreció al mundo una versión creativa sobre la tarea de Bildu en relación a este país, “Bildu ha hecho más por España que todos los patrioteros de pulsera juntos” en clara referencia al PP, Ciudadanos y VOX. Las muestras de apoyos del gobierno a Bildu son incuestionables.

La máquina de lavar sigue a todo ritmo hasta que Bildu aparezca con un manto virginal impoluto para abrazar de todo corazón a los españoles que aún siguen vivos. Será un acontecimiento prodigioso. En tanto los caciques con crucifijo al cuello se muestran inquietos ante las elecciones autonómicas donde es posible pierdan el poder, con mayúscula. El PNV representa la derecha mas rancia y ahora anda desorientada con un rumbo incierto, enfrentamientos con los sindicatos, manifestaciones de protesta en las calles, disgusto e inquietud entre los empresarios. En este juego de trileros, el PNV pierde influencia frente a los separatistas catalanes . Parece que la disputa por el pastel se está volcando hacia Bildu. Todo indica que se acaba el monopolio y ahora toca joderse.