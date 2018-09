Trump, un rompecabezas políticas

Si analizamos detenidamente las informaciones que provienen de la prensa Anglo-sajona de USA y prestamos atención a los discursos del Presidente Trump solo podemos deducir que el Presidente Trump se encuentra inmerso en una encrucijada de políticas antagónicas a los propósitos económicos que el desea desarrollar en USA. Trump se ha encontrado una US endeudada al extremo por un Obama marioneta de los sectores especulativos dominado por el Señor Soros. Si la Rusia Soviética estaba dominada por una Nomenclatura corrupta al servicio de sus propios intereses, USA tiene el Establishment en el cual actúan las grades fortunas del país y a sus servicio pretendidas eminencias de la economía y de la política, jóvenes diplomados de las Universidades organizados en "lobbys" de los diferentes sectores de la economía del país, como decía Coluche, cómico francés: "Si a esta gente se le confiara la gestión del Sahara, un año después tendríamos que comprar arena para rellenarlo" estos "Lobbys" son buitres de las economías. El establishment para lograr sus objetivos dominan amplios sectores de la información e igual que influencian diversos sectores en las Administraciones que juegan un papel determinante en la toma de decisiones del país. Obama, furioso por la derrota de la Señora Clinton desató contra Trump las furias de la prensa ligada al sector especulativo, poniendo como tela de fondo una posible intervención de Rusia (Putine) a favor de Trump lo que de facto cuestionaba la legalidad de ser Presidente. Trump ha debido presentar batalla a las Televisiones y a las acusaciones de ex-miembros del FBI y de la CIA que habían sido nombradas por Obama y el Presidente Clinton. Trump el 20 / 01/ 2017 tomó sus funciones en la Casa Blanca aun bajo dominio de los tiburones de Obama que no había solucionado ninguno de los conflictos en Iraq, Siria y Afganistán. Obama le dejó en herencia una deuda de 19 Mil Millares de $US, equivalente al 106% del PIB de USA y una tasa de paro del 6%, Trump es consciente que el sector del armamento es el de mayor importancia para el empleo, por ello ha atribuidoen el Presupuesto 2019, una partida de 16 Mil Millones $US para el programa de investigación de armas autónomas con inteligencia artificial. El último gasto militar contabilizado es el de 2016, con Obama: 622 Millares de $US (1Millar= Mil Millones) es decir un gasto de 20 Mil $US en cada segundo del año 2016, este gasto es el 17,3% del presupuesto de USA y el 4% de su PIB. Trump se ha empleado a reducir su gasto militar, elevando el de los países de la OTAN, los cuales se preguntan de que enemigos en sus fronteras deben defenderse, Trump ha manifestado que es él el jefe, en la OTAN y en el G7 en el que ha sacudido los acuerdos y obligaciones que ha considerado perjudicaban a los intereses de USA en el ambito del Comercio Internacional. Trump declara estar contra el Establishment pero curiosamente, casi todos los puestos de responsabilidad en su gabinete los detienen representantes de los intereses de « Wall Street », y también tres ex-banqueros de Goldman-Sachs. Mientras tanto el pueblo americano se considera engañado, se desinteresa de la Política y pierde confianza en sus instituciones, por ello Trump trata de dar a sus compatriotas la imagen de ser un Hombre de Paz y que desea fortalecer los valores tradicionales de USA de "Justicia e Igualdad de posibilidades para todos". Trump es una caja de sorpresas y es necesario seguir analizando sus decisiones y comportamientos que pueden llevar la economía mundial sea a un nuevo concepto de los intercambios comerciales si USA se retira de la OMC, ya que las reglas impuestas por Obama en las relaciones comerciales internacionales quedarían en papel mojado, pero también existe la incognita de una Crisis mundial si Trump decide devaluar el $US para favorecer sus exportaciones y debilitar las reservas que tiene China en $US.