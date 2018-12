Lo absurdo sobrepasa el razonamiento

Cuandoel absurdo se politiza es que entramos en una situación crítica para la Sociedad, hablo de lo absurdo que rechaza por ideología la lógica y lo utiliza para presentar un conjunto de mentiras para atacar al más débil de nuestra Sociedad, sea el emigrante sea al trabajador. Muy mala imagen ha dado Almería en el ámbito Internacional, debido a los discursos xenófobos que atacan al emigrante, pero lo que esconden estos "politiqueros" es recortar las Libertades de los españoles. Los Candidatos con esa ideología y un programa medieval propio a los nostálgicos de un pasado triste, estos "políticos de ocasión "solo buscan "ventajas personales. Cierto es, los Politicos tradicionales que han gobernado en Andalucía, tienen una gran responsabilidad por su mala gestión de la Economía, también la Crisis y las sanciones contra Rusia han frenado las exportaciones de legumbres y frutas, también el Brexit, va a encarecer las exportaciones hacia Inglaterra, dando ventaja a Marruecos y a Senegal. No son los emigrantes los que han tomado las malas decisiones, Responsables, los Politicos, y nos olvidamos que fueron los españoles que los Pusieron en Bruselas. Los Politicos deben con leyes castigar el Racismo y las acusaciones gratuitas sin fundamento. Poner fin al flujo migratorio es una utopía, pretender reconquistar España desde una Andalucía donde los españoles fueron musulmanes durante 800años es de risa, solo los imbéciles se lo pueden creer, esos políticos que se hagan una prueba de ADN y verán la proporción de mezclas orientales presentes en su sangre. Los Derechos adquiridos durante la Democracia, están amenazados por fuerzas políticas surgidas de un pasado obscuro aún inmediato, y por la crisis económica y el envejecimiento constante de la población. Al terminar la 2da Guerra Mundial, hubo una expansión económica debido a la reconstrucción de los países y reconversión de sus industrias. Francia carecía de mano de obra para asegurar los planes de desarrollo que se debían realizar durante unos 40 años, por ello el Gobierno francés financió en su comienzo. dos medidas, 1ero las Jubilaciones, 2do las Ayudas Familiares que favorecían las familias numerosas, la enseñanza gratuita que permitía acceder a los más altos niveles. Estas medidas, permitieron a Francia superar su atraso, y los franceses mejor formados, liberaron puestos de trabajo de nivel segundario que fueron ocupados por una emigración española en particular a partir de los años 60. En España la mujer se incorpora masivamente en el mundo laboral a partir de los años 80, los dos salarios, mejoran sensiblemente el poder adquisitivo, dan acceso a la propiedad de la vivienda, del automóvil y otros ocios, la mujer entra en nuevos conceptos culturales y exige sus derechos, también toma distancia con las tradiciones de la familia, valores heredados de la Iglesia para unas poblaciones de economía rural. La píldora contraceptiva, permitió a la mujer liberarse y no ser madre fuese cual fuese su situación socio-económica, la mujer se libera de los quehaceres en el hogar gracias a los electro-domésticos que incluso imponen nuevas costumbres culinarias. La mujer después de siglos de sometimiento, libera su creatividad dentro de espacios que eran exclusivo del Hombre, su función ya no es la de velar por el Marido y procrear, con el Divorcio, el Aborto y el reconocimiento de su derecho a definir los matices de su sexualidad la mujer ha dado un salto cualitativo en los valores propios a la Democracia. Pero están los nostálgicos, cuyos valores son el sometimiento de la mujer a su placer y a tener muchos hijos "como Dios Manda", pero que no se equivoquen esa época es agua pasada, la población ha entrado en un proceso des-creciente, no solo por la emigración de jóvenes a los diferentes países de la UE, tampoco nuestra Sociedad ofrece perspectivas económicas, que inciten a tener hijos. Los emigrantes los necesitamos y muchos de ellos ya son españoles, seamos un poco humildes y respetuosos