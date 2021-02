Cuando arriamos la bandera en Florida

Como consecuencia del acuerdo con Estados Unidos de limitación fronteriza entre nuestro Virreinato de la Nueva España y esta Nación, conocido como el Tratado de Adams-Onís, el 10 de julio de 1821 se celebró simultáneamente en las plazas floridanas de Pensacola y San Agustín la ceremonia de cesión de nuestra soberanía sobre Florida a los Estados Unidos.

Por tanto, en julio de este año se cumplirá el II Centenario del arriado de nuestra Bandera en Florida, terminando así con 3 siglos de soberanía sobre ese territorio desde que un 27 de marzo de 1513, Juan Ponce de León avistase la costa este del territorio que llamó Florida, aunque no llegó a desembarcar hasta el 2 o el 3 de abril, abriendo el camino al asentamiento efectivo de España en lo que hoy es Estados Unidos.

En 1521 Ponce de León llevó a cabo una segunda expedición con el objetivo de establecer una base en la costa de Florida para evitar el riesgo de que nuestras naves que hacían el tornaviaje de América a España desde el Caribe, aprovechando el arco de la corriente del Golfo, sufrieran ataques desde esta costa, pero fracasó perdiendo la vida en ello. Por lo que también se cumple este año el V Centenario de la muerte de nuestro descubridor, primer europeo en pisar territorio norteamericano. Tras esta expedición, tuvieron lugar las de Domingo Lucas Vázquez de Ayllón en 1526, de Pánfilo de Narváez en 1527, de Hernando de Soto en 1539, de Luis de Cáncer de Barbastro en 1547 y de Tristán de Luna y Arellano en 1559, que también fracasaron.

La construcción por los franceses de un fuerte en Florida en 1564 y la preparación de una flota para reforzar su presencia en este territorio, forzó a nuestro Rey Felipe II a enviar a Pedro Menéndez de Avilés para destruir las posiciones francesas y colonizar Florida. Menéndez les venció y fundó en septiembre de 1565 la ciudad de San Agustín, bautizándola con este nombre en honor al Santo correspondiente al 28 de agosto en el santoral, día en el que desembarcó en la costa de Florida.

Esta ciudad es la más antigua de los Estados Unidos, fundada 42 años antes de que los ingleses establecieran la ciudad de Jamestown (Virginia) y 55 años antes de que desembarcaran los Padres Peregrinos ingleses (Pilgrims Fathers) en la actual Plymouth (Massachusetts). Este hecho está reflejado en uno de los murales que adornan uno de los pasillos del Capitolio de los Estados Unidos, llamado "The first four settlements in America" (Los primeros cuatro asentamientos en América). En él se muestran estos asentamientos y sus fechas fundacionales: San Agustín (1565), Jamestown (1607), Plymouth (1620) y Savannah (1733). Además, dentro de la composición se representa también el fuerte de San Marcos de la ciudad de San Agustín, el baluarte desde el que nos defendimos de los ataques ingleses.

La Florida española fue el primer asentamiento importante europeo en norteamérica, y la ciudad de San Agustín el símbolo de la profundidad y el arraigo español en Estados Unidos. Pero también lo es para el catolicismo y para la

lucha por la abolición de la esclavitud. Para el catolicismo, porque fue ahí donde se erigió la primera iglesia y se celebró la primera misa de la historia en lo que hoy es suelo estadounidense. Esta iglesia es conocida como "Misión de Nombre de Dios" y se encuentra en el mismo lugar donde desembarcó Menéndez de Avilés, venerándose en ella a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de la Leche, cuya imagen es una réplica de la que se veneraba en Madrid y que fue destruida en 1936. Y también es un símbolo para la lucha por la abolición de la esclavitud, porque su cercanía geográfica a las colonias inglesas de Carolina de Sur propició un goteo de esclavos fugitivos hacia la ciudad española al garantizar nuestras leyes, mucho más que las inglesas, la protección de los derechos de los esclavos.

200 años después de la cesión de soberanía de Florida a los Estados Unidos, los estadounidenses mantienen simbólicamente el recuerdo de nuestra presencia en su territorio, haciendo ondear en el Castillo de San Marcos la Bandera blanca con la Cruz de Borgoña, utilizada como distintivo por nuestras Tropas desde el siglo XVI, y esa misma Bandera es la base de la del propio Estado de Florida.

Y así, mientras los estadounidenses nos dan ejemplo de preservación de nuestro legado en Florida, nosotros nos hemos olvidado de nuestros compatriotas que durante 300 años colonizaron y mantuvieron izada nuestra Bandera en ese territorio.