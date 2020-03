Un cambio de rumbo se impone

Pese a sus numerosas reunionitas, los políticos de la UE han ganado el premio de la incompetencia e insolidaridad, políticos entregados a los intereses del neoliberalismo y no a las necesidades de los ciudadanos de los diferentes países de la UE. Hemos visto como se organizaba una propaganda cruel contra el pueblo chino y las medidas que tomaban, anunciando incluso que la epidemia sería total en China terminando con su potente economía, la UE en ningún momento propuso ayuda a China, pero la UE si se hacía cómplice de USA para el embargo de medicamentos a Irán, Yemen y Siria, una vergüenza. Desgraciadamente, en varios países que compone la UE, el Virus COVID-19 se extiende con violencia. Los chinos dieron prioridad a sofocar el contagio y lograr los medicamentos y vacuna apropiados, ahora los investigadores médicos de China y Cuba solidarios aportan sus conocimientos y medicamentos a países de la UE como Italia abandonada por la UE, en particular por Alemania, Holanda, Dinamarca y la reaccionaria Polonia. Los chinos, cubanos y rusos combaten el virus en Italia codo con codo con los médicos italianos, Rusia ha enviado a Italia 10 aviones cargo con ayuda sanitaria, pese a que Polonia le prohibía volar sobre su espacio aéreo, desconsiderando de que esta ayuda era para Italia, otro país de la UE. Los Chinos han acudido a España y Francia para ayudar, Francia herida en su ego trata de desconsiderarla y sobre todo niega la eficacia de sus medicamentos ya que trata para los negocios que su industria química realice lo que ya existe, mientras tanto los ciudadanos mueren, Alemania compra mascarillas de protección a China y las revende en la UE, también recibe de la UE 30 millones de Euros para que investigue la vacuna, en España es el Gobierno que ha aumentado el presupuesto de los laboratorios de investigación. La Presidenta de la Comisión de la UE Ursula von der Leyen que es una política del CDU, alemana y pertenece a las viejas familias de la aristocracia, ante la presión de la opinión pública española, italiana y francesa ha hecho un discursito en la televisión diciendo "Queridos españoles" la pamplina politiquera para anunciar que solo dentro de 15 días la UE dará ayuda de mascaritas ¿De quién se Burla? Pero no dice que Alemania y Holanda se han opuesto a la apertura de una línea de crédito para ayudar a los gastos nacionales de España e Italia, después de todo para Alemania y Holanda el Coronavirus es una ocasión como cualquiera otra para hacer negocio. La investigación sobre documentos publicados en USA por The Abstract confirman que el trabajo para la concepción del COVID 19, fue efectuado en la Universidad de Carolina del Norte y de la Universidad de Harvard y en la FDC. Según los documentos estudiaban el potencial del virus SHC014-COV que existe en los murciélagos de China en los que inocularon el Virus SRAS-Con. Para realizar este estudio desde el 2015, recibieron financiación del USAID, organismo controlado por la CIA y que financia en el mundo entero laboratorios que investigan sobre las armas biológicas posibles. Dick Cheney Secretario a la Defensa de Bush en la 1era guerra del Golfo y Vicepresidente bajo George W. Bush, Dick Cene hombre maca-velico y obscuro el 11/ 09 / 2006 junto al Secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld declaraban que era necesario dar prioridad a las investigaciones sobre las armas biológicas tipo virus SRAS y los gases químicos sarín y el VX. Curiosamente China afirma que un equipo de militares americanos invitados a juegos deportivos militares en Wuhan, en fecha de fin de octubre 2019, estos militares trajeron la enfermedad sea de forma deliberada, sea ignorando de que ya estaban contaminados, China por mediación de su Portavoz ha pedido explicaciones a USA, esta guarda silencio, Trump se ha glorificado de que USA está en medida de inundar el mundo con sus producciones, lo que no es cierto. Venga de donde venga el Virus COVID 19, este mata a los humanos y está hundiendo las economías.